高工時與性別薪資不平等 南韓出生率屢創新低…可向輝達請益解方？

高工時和性別薪資不平等，讓南韓出生率不斷創下新低，《BBC》更指出，到了2100年，南韓人口甚至會減半。相形之下，先前在台灣颳起一陣旋風的黃仁勳，他擔任執行長的輝達不但市值表現亮眼，在女性員工福利上更是讓人稱羨。原來，出生率跟職場文化有密切的關係。

「小心點，別讓自己像我們一樣滅絕了！」

這是一個南韓的恐龍哏圖，卻真實反映了社會現況。

《BBC》報導，南韓出生率是全世界最低，今年2月公布的數據就顯示，2023年出生率較2022年下降了8％，來到0.72，如果要保持人口穩定，至少要2.1。換句話說，如果南韓出生率持續低迷，預計到2100年，南韓人口甚至將減半。

這跟南韓的職場文化和性別不平等，有很大的關係。

無盡的工作循環和性別薪資差距

「在南韓，很難找到一個會平等分擔家事和育兒的男人，」30歲的電視製作人藝珍向《BBC》指出：「那些單獨生孩子的女性，也不會被友善看待。」

報導指出，南韓以高工時聞名，像是藝珍，通常需要工作到晚上8點才能離開辦公室，有時甚至會加班到更晚，回家後只能打掃和做運動，根本沒有時間養育孩子。「我熱愛我的工作，它帶給我很多成就感，」她說：「但在南韓工作很辛苦，你會陷入一個無盡的工作循環中。」

而即使生了孩子，在職場上可能還會受到不平等的對待。

一位28歲從事人力資源工作的女性說，她見過一些人在休完產假後卻被迫離職，或是在升職時被排擠，讓她決定永遠不生孩子。

此外，《韓國先驅報》提到，南韓2022年在經濟合作與發展組織（OECD）38個成員國中，性別薪資差距是最嚴重的，女性員工的薪資足足比男性少了31.2％，幾乎是OECD平均12.1％的兩倍之多。

根據韓國婦女發展研究所的調查，超過五成的南韓女性表示，「在招聘、晉升和組織位置上的性別歧視」，是造成南韓嚴重性別薪資差距的原因。

美國彼得森國際經濟研究所（PIIE）也指出，南韓的女性勞動參與率比男性低20個百分點，這個差距比高收入國家的平均來得大上許多。「這些差異，加上低出生率，讓南韓未來的經濟前景蒙上一層陰影。」

或許南韓政府可以參考一下AI晶片大廠輝達的作法。

獲95%員工推薦，輝達成美國夢幻企業

乘上AI風潮，市值不斷創新高的輝達，在員工福利上也是不遺餘力。

輝達官網指出，公司將員工及其家庭的健康做為首要任務，美國員工享有12週的全薪假來照顧孩子，每年還會有額外八天的時間，公司會關閉大部分的營運，讓員工可以好好放鬆。另外，女性還會補助代理孕母和教育資源的費用，並享有高達22週的全薪育兒假。

美國代理孕母機構Hatch Fertility在6月時公布2024代孕福利最佳公司的名單，輝達因提供100％代孕費用，而拿下第一名。「作為創新的領導者，輝達在代孕福利上樹立新的標準，展現對員工家庭願望的堅定承諾，」Hatch Fertility指出。

從南韓和輝達的案例得知，在拚經濟的同時，如何照顧好員工，更是不可或缺的要素之一。

（本文出自2024.08.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）