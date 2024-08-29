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越南南北高鐵引中企關注 越副總理建議儘早接洽

中央社／ 河內29日專電
越南副總理陳紅河。圖／路透社
越南副總理陳紅河。圖／路透社

中交集團總經理王海懷近日指出，正密切關注越南重大交通建設案，包括南北高鐵等。越南副總理陳紅河建議，中交集團儘早與越南合作夥伴接洽，研究雙方法律規定等以有效合作。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，中國交通建設集團有限公司（中交集團）總經理王海懷昨天下午在越南首都河內市與越南副總理陳紅河（Tran Hong Ha）會面時，雙方各作上述表示。

王海懷說，中交集團正密切關注越南的交通建設，如南北高鐵、中越之間的基礎設施聯通計畫，以及河內市和胡志明市的捷運線。中交集團也願意採用最先進的技術來實施越南的離岸風電計畫。

陳紅河建議，中交集團積極研究並參與越南優先發展的基礎建設，如南北高鐵、老街-河內-海防鐵路（Lao Cai-Ha Noi-Hai Phong）、河內-同登鐵路（HaNoi- Dong Dang）、海防-同登-芒街鐵路（Hai Phong-Dong Dang-Mong Cai）等。

陳紅河表示，這些是優先計畫，必須儘早啟動。建議中交集團儘早與越南合作夥伴接洽，研究雙方的法律規定，從設計、技術選擇到管理、營運和開發進行有效合作。

越南約20年前就開始計畫興建南北高鐵，這條鐵路全長超過1500公里，吸引日本、韓國、中國等國關注，卻一直都只聞樓梯響。

近來越中就南北高鐵展開合作的討論愈來愈多。由北京主導的亞洲基礎設施投資銀行（亞投行，AIIB）行長金立群7月到訪越南時，宣布將提供越南50億美元優惠貸款，用於發展南北高鐵等各項基礎建設。

中交集團自1996年起在越南展開業務。近30年來，在越南實施了30多個計畫，合約總價值超過30億美元，包括港口建設、離岸風電工程和工業區。

胡志明市 越南 高鐵

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