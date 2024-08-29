月賺近30萬！南韓最強外送員被違規公車撞倒 搶救1個月仍不治

外送員的收入會依據完成的訂單數量有所波動，南韓一名月收入高達1200萬韓元（約新台幣28萬元）的外送員，曾受到YouTube和電視台採訪，被稱為全南韓最會賺錢的外送員。然而7月底他遭到違規公車撞倒，治療近一個月仍傷重不治。

根據《韓聯社》報導，一名外送平台Barogo（바로고）的送貨員7月31日遭到違反交通號誌的公車撞上，重傷送醫。然而搶救近一個月後，仍在8月25日宣告不治。

在Barogo 2022年的報告說明，該外送員是一年中配送業績最高的司機，每天平均行駛200至250公里、完成110至120份訂單，並且不藏私，樂於與同行分享工作方法。

SBS電視節目和YouTube都曾訪問過該外送員，由於月收高達1200萬韓元，被封為「全南韓最會賺錢的送貨司機」。

警方表示，已依過失致死罪起訴肇事的公車司機，詳細情況仍在調查中。