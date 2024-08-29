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請離開東京！日本政府擬出13萬 鼓勵「這些女性」下鄉去

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本政府打算提供每人60萬日圓（約13萬元台幣）補助，要單身女性搬離東京23區，到其他地區工作或結婚。圖為東京街景。美聯社
日本政府打算提供每人60萬日圓（約13萬元台幣）補助，要單身女性搬離東京23區，到其他地區工作或結婚。圖為東京街景。美聯社

共同社報導，日本政府為改善年輕女性不斷流入東京的情況，打算提供每人60萬日圓（約13萬元台幣）補助，要單身女性搬離東京23區，到其他地區工作或結婚，內閣官房將在2025年度預算申請中列入相關經費。

據報導，現行的補助金制度是針對東京23區的居住者，或從埼玉、千葉、東京和神奈川等東京圈通勤到23區的人。不分男女，只要符合在新居住地就業或創業的條件，單身者可獲得最多60萬日圓的補助。

但是，新計畫則僅限於女性，即使她們沒有就業計畫，也可以獲得補助。此外，對於有意願移居鄉下的女性，參加地方政府舉辦的相親活動時，交通費也將予以補助。

報導指出，2023年的人口遷移報告顯示，東京遷入者超過遷出者6.8萬人，其中男性3.1萬人、女性3.7萬人，許多15至39歲女性因上學或就業後就不再回到故鄉，反觀地方上男性未婚者人數逐年增多。

單身 東京

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