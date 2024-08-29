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西班牙知名男星之子被控殺死肢解男伴！泰國法院將宣判

中央社／ 泰國蘇梅島29日綜合外電報導
圖為西班牙知名演員羅多佛桑丘，他兒子被控謀殺並肢解在網路上認識的一名哥倫比亞整形外科醫生，泰國法院今天將做出判決。美聯社
圖為西班牙知名演員羅多佛桑丘，他兒子被控謀殺並肢解在網路上認識的一名哥倫比亞整形外科醫生，泰國法院今天將做出判決。美聯社

泰國法院今天將對一名西班牙知名演員之子做出判決，此人被控謀殺並肢解他在網路上認識的一名哥倫比亞整形外科醫生。

法新社報導，30歲的廚師桑丘（Daniel SanchoBronchalo）被控去年在度假島嶼帕岸島（KohPhangan）殺害阿迪加（Edwin Arrieta Arteaga），並肢解遺體以掩蓋罪行。

由於被告的父親羅多佛（Rodolfo Sancho）是知名演員，此案在西班牙引起極大關注，許多西班牙記者飛來泰國報導。

桑丘否認預謀殺人，但承認基於自衛殺害44歲的阿迪加。

他也承認藏匿遺體，但否認銷毀阿迪加的護照。

在附近蘇梅島（Koh Samui）進行的審判得知，桑丘把部分屍塊放入塑膠袋，棄置於帕岸島各處。

泰國仍然對包括預謀殺人在內等犯罪行為判處死刑，但很少執行處決，上次執行已是2018年的事了。阿迪加的家人表示，如果桑丘被判有罪，他們寧願判他無期徒刑。

阿迪加的姊妹在HBO有關此案的紀錄片中說：「讓他留在泰國，這樣他就可以有時間，在上帝給他的所有時間裡，思考他所做的事情。」

「他不僅肢解了我的兄弟，還讓一個家庭支離破碎。」

桑丘和阿迪加在網路上認識後同意見面。

桑丘的父親在同一部HBO紀錄片中表示，阿迪加威脅他的兒子，之後兩人「打鬥，就出事了」。

辯方主張，事情是在阿迪加試圖強迫桑丘發生性關係後發生，桑丘的行為是合法自衛。

西班牙「世界報」（El Mundo）引述桑丘報導：「他試圖性侵我，我們就打了起來。」

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