「英國比爾蓋茲」遇海難沉船 貝氏號船長、2船員面臨過失殺人調查

英國科技大亨林奇及親友日前搭乘超級遊艇出遊，卻在義大利西西里島附近海域遭遇沉船事故，媒體今天報導，義國當局對這起船難的調查已從船長擴大至另外兩名船員。

法新社報導，遊艇「貝氏號」（Bayesian）19日清晨遭遇風暴後沉沒，導致英國企業家林奇（MikeLynch）、他的女兒及另外5人喪命，西西里島（Sicily）檢察官正在調查此案涉及過失殺人罪的可能性。

路透社報導，「貝氏號」51歲船長、紐西蘭公民柯特費德（James Cutfield）26日因過失殺人和船舶失事接受調查。柯特費德昨天遭到審問時婉拒回應檢察官。

有消息人士指出，英國船舶工程師伊頓（TimParker Eaton）與水手葛瑞菲斯（Matthew Griffith）也因相同罪名正在接受調查，且伊頓涉嫌在保護遊艇輪機艙及運作系統方面失職。

義大利媒體報導，伊頓被指控並未好好確認關閉遊艇窗戶以及啟動水密隔艙。

在義大利，接受調查不代表有罪，也不表示就會受到正式控告。

位於西西里島首府巴勒摩（Palermo）附近的特爾米尼伊梅雷斯鎮（Termini Imerese）檢察官指出，他們的調查需要時間，且將要求從海中打撈沉船。