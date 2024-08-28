電腦當機！荷蘭東南部機場及多個政府機關營運停擺

荷蘭一座區域機場和海岸防衛隊、憲兵聯絡中心等多個政府機關今天發生電腦當機，導致營運停擺，原因暫時不得而知。

法新社報導，荷蘭東南部愛因霍芬機場（Eindhoven Airport）航班停飛。通常有飛往30個國際航點的航班在這座機場營運。

機場官網指出：「由於網路中斷，愛因霍芬機場無法處理空中交通。目前仍不清楚這個狀況何時會解決。」

歐洲空運樞紐、阿姆斯特丹附近的荷蘭主要機場史基普機場（Schiphol Airport）看起來運作正常。

但是當機事件似乎也影響到其他數個荷蘭政府機構。

海岸防衛隊在聲明中指出，由於電腦當機，用電話和無線電都「無法聯繫」到它，因此敦促有緊急狀況的民眾撥打緊急呼叫中心號碼112。

當局表示，憲兵聯絡中心同樣無法接通。另外，也沒辦法進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種預約。

上個月曾因防毒軟體更新，引發近年來最嚴重資訊科技系統大當機之一，造成全球航空公司、銀行、媒體營運大亂。