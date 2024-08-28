快訊

李孟諺爆婚外情請辭獲准 傳政院拍板陳世凱接交通部長

傳木可匯款400多萬到柯文哲戶頭 民眾黨：皆依合約進行

輝達財報公布在即…道瓊那指早盤兩樣情 波克夏市值突破1兆美元

電腦當機！荷蘭東南部機場及多個政府機關營運停擺

中央社／ 海牙28日綜合外電報導

荷蘭一座區域機場和海岸防衛隊、憲兵聯絡中心等多個政府機關今天發生電腦當機，導致營運停擺，原因暫時不得而知。

法新社報導，荷蘭東南部愛因霍芬機場（Eindhoven Airport）航班停飛。通常有飛往30個國際航點的航班在這座機場營運。

機場官網指出：「由於網路中斷，愛因霍芬機場無法處理空中交通。目前仍不清楚這個狀況何時會解決。」

歐洲空運樞紐、阿姆斯特丹附近的荷蘭主要機場史基普機場（Schiphol Airport）看起來運作正常。

但是當機事件似乎也影響到其他數個荷蘭政府機構。

海岸防衛隊在聲明中指出，由於電腦當機，用電話和無線電都「無法聯繫」到它，因此敦促有緊急狀況的民眾撥打緊急呼叫中心號碼112。

當局表示，憲兵聯絡中心同樣無法接通。另外，也沒辦法進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種預約。

上個月曾因防毒軟體更新，引發近年來最嚴重資訊科技系統大當機之一，造成全球航空公司、銀行、媒體營運大亂。

憲兵 機場 航班 荷蘭

延伸閱讀

違規攜豬肉品入境 機場今年已查獲62起

holo Kronii機場遇海關追問身分 無奈自曝：我是hololive的Ouro Kronii...

M痘現非洲外首例…馬來西亞為防範疫情蔓延 嚴查機場出入境檢測

荷蘭婦散播網路謠言遭法院勒令刪文 祭出1貼文重罰17萬元

相關新聞

「英國比爾蓋茲」遇海難沉船 貝氏號船長、2船員面臨過失殺人調查

英國科技大亨林奇及親友日前搭乘超級遊艇出遊，卻在義大利西西里島附近海域遭遇沉船事故，媒體今天報導，義國當局對這起船難的調...

電腦當機！荷蘭東南部機場及多個政府機關營運停擺

荷蘭一座區域機場和海岸防衛隊、憲兵聯絡中心等多個政府機關今天發生電腦當機，導致營運停擺，原因暫時不得而知

疑似病例已逾16萬…葉門洪災致霍亂爆發 診所：醫療「隨時」可能崩潰

葉門近日受豪雨和洪災侵襲，讓人擔憂這個貧窮且備受戰火肆虐的國家將爆發大規模霍亂疫情，葉門西部一間診所已擠滿疑似感染霍亂的...

假收養真買賣！越南胡志明市偵破販嬰集團 嫌裝不孕得手16名嬰兒

越南胡志明市警方今天宣布偵破一起買賣嬰兒的組織犯罪案，嫌犯假裝不孕四處向貧困家庭收養嬰兒再轉手賣出。至今年初迄今已經買賣...

醫師持續罷工…南韓國會通過新法 允護理師執行部分醫療程序

隨著醫師持續罷工，醫療工作人員呼籲提供更多法律保障，南韓國會今天通過一項法案，允許護理師執行部分通常由醫師處置的醫療程序

珊珊颱風來襲！日本發布暴風、波浪特報 籲民眾做好最大等級警戒

今年第10號颱風珊珊威力持續增強，日本氣象廳預測登陸前中心氣壓可能降到925百帕的「歷年最強等級」，對鹿兒島縣部分地區發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。