疑似病例已逾16萬…葉門洪災致霍亂爆發 診所：醫療「隨時」可能崩潰

葉門近日受豪雨和洪災侵襲，讓人擔憂這個貧窮且備受戰火肆虐的國家將爆發大規模霍亂疫情，葉門西部一間診所已擠滿疑似感染霍亂的患者。

法新社報導，數以百計疑似感染霍亂的患者湧入海斯（Hais）這間診所，同時不堪負荷的醫療人員致力應對本地爆發的霍亂疫情，而戰爭席捲這個地區已近10年。

女性及兒童躺在床上接受靜脈注射以治療腹瀉，醫生擔憂這是霍亂的症狀。

海斯鎮位於紅海港口城市荷台達（Hodeida）以南約120公里，當地腹瀉治療中心一名醫生哈德拉米（Bakil al-Hadrami）表示：「由於洪水和大雨，海斯的求診病人大量湧入。」

哈德拉米從診所告訴法新社，「值班員工已不堪負荷」，醫療服務可能「隨時」會崩潰。他也示警，如果當局不介入處理，恐怕會出現「醫療危機」。

根據聯合國，葉門全國有將近16萬4000件疑似霍亂病例，如果不加強應對措施，這個數字接下來幾週可能會攀升至25萬。

海斯是由國際社會承認的葉門政府控制，此地自今年7月底以來遭到洪災重創，約60人因此喪命，還有另外26萬8000人受到影響。