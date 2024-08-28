假收養真買賣！越南胡志明市偵破販嬰集團 嫌裝不孕得手16名嬰兒

越南胡志明市警方今天宣布偵破一起買賣嬰兒的組織犯罪案，嫌犯假裝不孕四處向貧困家庭收養嬰兒再轉手賣出。至今年初迄今已經買賣了16名嬰兒，犯罪網橫跨越南全國32個省市。

越南民智報（Dan Tri）報導，胡志明市公安局今天下午召開記者會，宣告偵破一個打著收養名義從事嬰兒買賣的犯罪組織。

胡志明市警方透過全民檢舉以及對網路群組的監控，發現多條涉嫌嬰兒買賣的訊息和資料。根據線報，警方確定35歲的嫌犯阮氏映桃（Nguyen Thi Anh Dao），正在胡志明市一家飯店中照顧一名3天大的男嬰。

阮氏映桃落網後向警方坦承，自己冒充成一名不孕者，並聯繫得樂省（Dak Lak）一戶人家表示要收養嬰兒，接著再將嬰兒轉交給胡志明市一對夫妻，非法牟利4000萬越南盾（約新台幣5.1萬元）。

擴大調查後，胡志明市公安局抓到了4名主嫌，包括阮氏映桃、黃氏絨（Hoang Thi Nhung）、杜氏翠銀（Do Thi Thuy Ngan）和高氏秋芳（Cao Thi ThuPhuong）。犯罪集團在越南32個省市內大規模運作，有6名仲介參與。

自今年初以來，嫌犯透過社群媒體與生活困難又剛生產的婦女聯繫，得手16名從3天大至3個月不等的嬰兒。每名嬰兒以1000萬至2300萬越南盾購得，隨後以3500萬至7500萬越南盾出售。

犯罪集團還偽造出生證明以便辦理後續收養與出生登記手續。

胡志明市公安局以買賣16歲以下人口罪和偽造機關與組織的印章及文件罪法辦這16名嫌犯。