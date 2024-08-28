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醫師持續罷工…南韓國會通過新法 允護理師執行部分醫療程序

中央社／ 首爾28日綜合外電報導
隨著醫師持續罷工，醫療工作人員呼籲提供更多法律保障，南韓國會今天通過一項法案，允許護理師執行部分通常由醫師處置的醫療程序。情境示意圖／Ingimage
隨著醫師持續罷工，醫療工作人員呼籲提供更多法律保障，南韓國會今天通過一項法案，允許護理師執行部分通常由醫師處置的醫療程序。情境示意圖／Ingimage

隨著醫師持續罷工，醫療工作人員呼籲提供更多法律保障，南韓國會今天通過一項法案，允許護理師執行部分通常由醫師處置的醫療程序。

路透社報導，多年來，南韓護理師遊說團體和工會致力推動一項改善工作環境的護理法案，但在醫師的堅決反對，以及缺乏國會跨黨派的支持下，法案遲遲未能通過。

但自從南韓住院醫師今年2月初因不滿政府增招醫學生政策罷工至今後，護理師在法律和工作方面的負擔日益沉重。

近來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）案例飆升恐造成醫院不堪負荷，促成對立的政黨於本週尋求折衷。

新法的宗旨在替政府的措施奠定法律基礎，允許所謂的醫師助理護理師（醫助護理師）處置某些程序。

南韓政府表示，初步法案中列出的一些其他要素，包括是否鬆綁護理助理的資格要求等，還有待進一步討論。

南韓護理師協會（Korean Nurses Association）樂見這項法案通過，並表示這是努力了19年的成果。

護理師協會發表聲明說：「今天通過的新法為打造護理系統和實現全民健康保險開啟道路，同時也為國家培訓、派遣和確保優秀護理人員的責任奠定基礎。」

保健福祉部部長曹圭鴻（Cho Kyoo-hong）在簡報中表示，新法有助提高對醫療專業人士的支持，並籲請醫師尋求解決罷工之道。

南韓 罷工 護理師 醫師

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