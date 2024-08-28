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珊珊颱風來襲！日本發布暴風、波浪特報 籲民眾做好最大等級警戒

中央社／ 東京28日專電
今年第10號颱風珊珊威力持續增強，日本氣象廳預測登陸前中心氣壓可能降到925百帕的「歷年最強等級」，對鹿兒島縣部分地區發布暴風、波浪等特別警報，呼籲民眾做好最大等級的警戒。圖為日本西南部宮崎市，一名路人撐著雨傘在颱風珊珊引發的大雨中行走。路透
今年第10號颱風珊珊威力持續增強，日本氣象廳預測登陸前中心氣壓可能降到925百帕的「歷年最強等級」，對鹿兒島縣部分地區發布暴風、波浪等特別警報，呼籲民眾做好最大等級的警戒。圖為日本西南部宮崎市，一名路人撐著雨傘在颱風珊珊引發的大雨中行走。路透

今年第10號颱風珊珊威力持續增強，日本氣象廳預測登陸前中心氣壓可能降到925百帕的「歷年最強等級」，對鹿兒島縣部分地區發布暴風、波浪等特別警報，呼籲民眾做好最大等級的警戒。

日本放送協會（NHK）報導，威力強大的颱風珊珊逼近，鹿兒島縣的種子島、屋久島地區等已進入暴風圈，颱風朝北前進。日本氣象廳對除了奄美地區以外的鹿兒島縣發布暴風及波浪特別警報；對鹿兒島薩摩地區發布高潮特別警報。

日本九州南部風雨增強，日本氣象廳呼籲民眾嚴防暴風、大浪、高潮位及大雨，並指夜間發生災害的危險度可能急遽升高，呼籲民眾今晚在堅固的建築物內度過，以確保安全。

日本鹿兒島縣的十島村與種子島、屋久島地區、大隅地區、薩摩地區局部地區已進入暴風圈。下午3時（台灣時間下午2時）左右，鹿兒島縣的屋久島町屋之間觀測到最大瞬間風速每秒42.2公尺；傍晚5時許，鹿兒島市觀測到瞬間最大陣風每秒29.1公尺。

颱風夾帶大量雨雲，鹿兒島縣、宮崎縣降大雨。鹿兒島縣屋久島町北部附近，下午一小時內降下約120毫米的猛烈暴雨，日本氣象廳發布「紀錄性短時間大雨情報（訊息）」。

颱風珊珊除了逼近九州南部，日本四國、東海等地區也流入暖濕空氣，雨勢漸強。宮崎縣諸塚村傍晚一小時降雨量56毫米；高知縣愛媛縣宇和島市降雨量34毫米；鹿兒島縣錦江町降雨量33毫米。

宮崎縣、鹿兒島縣、靜岡縣發生土石災害危險性非常高，當局發布土石災害警戒情報（訊息）。

日本氣象廳與國土交通省（相當於交通部）下午召開記者會說明颱風珊珊動向。氣象廳預報課課長杉本悟史表示，鹿兒島可能出現前所未見的暴風、高浪、高潮位；可能颳強風導致屋舍傾倒、毀壞；暴風開始吹襲前，民眾最好待在堅固的建築物內，並遠離窗戶。

杉本表示，特別警報可能持續到明天中午左右；居住在可能因高潮位或洪水而淹水地區、土石災害警戒區等的民眾，最好在暴風吹襲前避難疏散。

杉本指出，氣象廳可能發布紀錄性大雨或大雨特別警報，呼籲民眾做好最大等級的警戒。

為做好防颱準備，高知縣觀光會議協會下午也撤離高知市JR高知車站前的幕末維新志士坂本龍馬等「土佐三志士像」（保麗龍材質，高約8.3公尺，不含台座的重量逾400公斤）。

日本 暴雨 警報 雨量 颱風

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