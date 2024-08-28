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2024農業青年大使團訪泰 促進台泰合作交流

中央社／ 曼谷28日專電

2024農業青年大使團訪問泰國，參訪泰國果菜批發市場、農業大學以及亞蔬中心等單位，實地了解泰國農業運作情況。團員並與泰國產、官、學界人士座談，交流台泰農業發展現況。

「農業青年大使『新南向』交流計畫」訪問團26日抵達泰國曼谷，展開為期6天的參訪活動。農業青年大使團由外交部與農業部合辦，是依據政府新南向政策推動促進與新南向國家交流與合作的計畫，今年為第5屆。

團員除了農業部與外交部的代表外，包括12名台灣青年農民和學生，專長涵蓋有機培育、蔬果栽種、花卉園藝、畜牧、水產養殖等農林漁牧各領域。

訪團26日抵泰後，第一站拜會駐泰國代表處，緊接著昨天參訪東南亞最大24小時批發市場「泰市場」（Talaad Thai），團員好奇當地蔬果議價、庫存和保存儲運方式，批發市場人員解說泰市場推行GAP認證情況，以及當地商販有關花卉多元用途及提升附加價值方式。

農青團成員楊士藝表示，參訪泰市場看到了泰國農產批發市場的規劃具整體性，整齊分明，且具有獨特美感與色彩配置，有效提升農產品價值，值得台灣學習。

訪團昨天下午赴泰國農業大學（KasetsartUniversity）參訪，並與農業大學師生進行交流，雙方討論了泰國莓果市場、香米受極端氣候影響情況、畢業生從農比例、台灣學生至農大研習機會、台灣農業引入機械化的考量與成本影響等議題。

訪團晚間出席台泰交流餐會，與多名泰國產、官、學界人士及泰國水果貿易及出口商協會會長等人交流意見。訪團團長、農業部簡任技正鍾明娟致詞表示，新南向政策邁入新里程，以強化供應鏈的角度深化合作互惠關係，盼此次訪泰能進一步探索農業合作項目，讓雙邊農業永續發展。

訪團今天則拜會「亞蔬-世界蔬菜中心」（WorldVegetable Center-WorldVeg）東亞暨東南亞分部研究站，由研究人員介紹亞蔬執行的計畫，包含提升蔬菜多樣性、推廣蔬菜使用以增進民眾營養及強化農業婦女就業等，並帶領團員實地參觀實驗農場，以及示範講解種子育種和發芽技巧等過程。

農青團成員張閔翔表示，透過這次參訪，了解到亞蔬育種計畫如何改善發展中國家蔬菜種植和營養攝取，並在台灣農業部推廣的技術基礎上，學習到在泰國食用花卉上的應用方法，特別是利用天敵控制害蟲的技術，收穫良多。

新南向政策 泰國 農業部 青年

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