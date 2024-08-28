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路透：援助蘇丹有高層涉詐 聯合國世界糧食計劃署展開調查

中央社／ 奈洛比／開羅28日綜合外電報導
蘇丹深陷致命饑荒危機，根據11名知情人士，聯合國世界糧食計劃署正在調查旗下兩名在蘇丹的高階官員，他們被控涉嫌詐欺，以及向捐款者隱瞞輸送援糧的相關資訊。聯合國世界糧食計劃署（WFP）總部外觀。美聯社
蘇丹深陷致命饑荒危機，根據11名知情人士，聯合國世界糧食計劃署正在調查旗下兩名在蘇丹的高階官員，他們被控涉嫌詐欺，以及向捐款者隱瞞輸送援糧的相關資訊。聯合國世界糧食計劃署（WFP）總部外觀。美聯社

蘇丹深陷致命饑荒危機，根據11名知情人士，聯合國世界糧食計劃署正在調查旗下兩名在蘇丹的高階官員，他們被控涉嫌詐欺，以及向捐款者隱瞞輸送援糧的相關資訊。

路透社報導，這項調查是由世界糧食計劃署（WFP）的督察長辦公室（OIG）進行。遭到戰火蹂躪的蘇丹現正苦於這幾年來全球最嚴重的食物短缺危機之一，而WFP致力餵飽那裡數以百萬計的民眾。

根據5名和路透社談過的消息人士，作為調查一環，調查人員正在檢視WFP員工是否試圖隱瞞，蘇丹政府軍據稱在阻礙援助方面扮演的角色。政府軍與敵對準軍事團體為爭奪國家控制權，導致蘇丹陷入長達16個月的殘酷戰爭

6名消息人士表示，其中一名被調查者是WFP駐蘇丹副主任奧斯曼（Khalid Osman），他已被派往蘇丹境外執行「暫時性任務」，實際上就是遭到停職。

4名消息人士透露，第2位遭到調查的高階官員是WFP地區經理阿里（Mohammed Ali），據稱他與WFP在蘇丹城市科斯提（Kosti）超過20萬公升燃料消失一事相關。路透社無法確認阿里是否仍在原職。

戰爭 捐款 聯合國 蘇丹

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