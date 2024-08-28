泰國非法釀酒黑市盛行 曼谷6人飲「摻甲醇」私酒後身亡

曼谷當局今天表示，在首都西北邊緣的空三華縣（Khlong Sam Wa），已有6人在飲用摻有甲醇的非法私酒後死亡，超過22人送醫治療。

法新社報導，根據曼谷當局，在發生最多起死亡案例的空三華縣查獲19個非法路邊酒水攤位。

大曼谷區當局（Bangkok Metropolitan Administration）聲明表示，截至今天早上，已有6人送醫後身亡，另有22人情況危急。

其中一名私酒飲用者的家屬告訴泰國公共電視台（Thai PBS），「我父親說，飲用後的症狀讓他想起胃食道逆流。接著他記得的是人在加護病房。」

佛教徒占多數的泰國對酒精有嚴格法律規定。一天中僅能在指定時間內販售酒水，遇宗教節日則不得販賣。

但批判者說，嚴厲法規反而導致未受監管的非法釀酒廠產出便宜酒類後在黑市兜售，造成黑市蓬勃發展。

空三華縣地方最高官員宋汪（Somwang Chaiprakraiwan）說，當局已嚴加打擊該地區的非法酒鋪。他告訴法新社：「警方與菸酒稅局已逮捕、拘留他們。」

非法酒水通常摻入甲醇來增加酒精作用，若被人體攝取，甲醇可能導致失明、肝臟受損和死亡。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康