越南自製非洲豬瘟疫苗 將供菲律賓15萬劑…但未獲國際認可

越南通訊社報導，越南當局明天將運送15萬劑自行研發的非洲豬瘟疫苗給菲律賓。不過，越南研發的非洲豬瘟疫苗迄今尚未獲得國際認可。

法新社報導，專家表示，非洲豬瘟病毒對人類無害，但對豬隻具有高度傳染性且會致命，若疫情爆發，可能對養豬產業造成毀滅性影響。

越南通訊社（Vietnam News Agency）引述越南AVAC股份公司（AVAC）總監阮文迪的話報導，這批由AVAC研發的疫苗是菲律賓政府訂購的60萬劑疫苗的一部分。

越南2023年7月核准2款非洲豬瘟疫苗在國內使用，並聲稱他們是全球第一個這麼做的國家。但這2款越南研發的疫苗迄今仍未被國際認可。

世界動物衛生組織（WOAH）2023年10月發布聲明，警告獸醫主管機關和養豬業者「使用不合格疫苗的風險」。聲明中並未明確指名越南。

根據越南通訊社，阮文迪表示AVAC去年已經出口30萬劑疫苗至菲律賓。其他國營媒體報導指出，那批疫苗是作為「評估」之用。

越南AVAC公司正尋求印度、印尼、馬來西亞、尼泊爾、緬甸和奈及利亞等國認可自家疫苗。