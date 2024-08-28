快訊

釀29輕重傷...嘉市虎爺會爆炸案 冷血炸彈客判無期徒刑

「周末與馬桶作伴」高雄某居酒屋爆食物中毒數十人中鏢 衛生局出手

越南自製非洲豬瘟疫苗 將供菲律賓15萬劑…但未獲國際認可

中央社／ 河內28日綜合外電報導
越南通訊社報導，越南當局明天將運送15萬劑自行研發的非洲豬瘟疫苗給菲律賓。不過，越南研發的非洲豬瘟疫苗迄今尚未獲得國際認可。示意圖／路透
越南通訊社報導，越南當局明天將運送15萬劑自行研發的非洲豬瘟疫苗給菲律賓。不過，越南研發的非洲豬瘟疫苗迄今尚未獲得國際認可。示意圖／路透

越南通訊社報導，越南當局明天將運送15萬劑自行研發的非洲豬瘟疫苗菲律賓。不過，越南研發的非洲豬瘟疫苗迄今尚未獲得國際認可。

法新社報導，專家表示，非洲豬瘟病毒對人類無害，但對豬隻具有高度傳染性且會致命，若疫情爆發，可能對養豬產業造成毀滅性影響。

越南通訊社（Vietnam News Agency）引述越南AVAC股份公司（AVAC）總監阮文迪的話報導，這批由AVAC研發的疫苗是菲律賓政府訂購的60萬劑疫苗的一部分。

越南2023年7月核准2款非洲豬瘟疫苗在國內使用，並聲稱他們是全球第一個這麼做的國家。但這2款越南研發的疫苗迄今仍未被國際認可。

世界動物衛生組織（WOAH）2023年10月發布聲明，警告獸醫主管機關和養豬業者「使用不合格疫苗的風險」。聲明中並未明確指名越南。

根據越南通訊社，阮文迪表示AVAC去年已經出口30萬劑疫苗至菲律賓。其他國營媒體報導指出，那批疫苗是作為「評估」之用。

越南AVAC公司正尋求印度、印尼、馬來西亞、尼泊爾、緬甸和奈及利亞等國認可自家疫苗。

疫苗 菲律賓 越南 非洲豬瘟

延伸閱讀

美軍護送菲律賓艦船？ 美印太司令官持開放態度

HPV疫苗4大QA解惑 9月開學季 統計：逾9成國中女已接種

肺癌可不用化療？ mRNA疫苗臨床試驗中

南投自購腸病毒71型疫苗 供中低收入戶嬰幼兒免費接種

相關新聞

越南自製非洲豬瘟疫苗 將供菲律賓15萬劑…但未獲國際認可

越南通訊社報導，越南當局明天將運送15萬劑自行研發的非洲豬瘟疫苗給菲律賓。不過，越南研發的非洲豬瘟疫苗迄今尚未獲得國際認...

中颱珊珊明登陸日本九州 估登陸後「平均時速10公里以下」9月才到大阪

氣象署今天表示，中颱珊珊明天將登陸日本九州，移動時速不到10公里，9月2日移至大阪一帶，後續會減弱消散或轉彎需再觀察。台...

逾百位傑出人士獲獎！4台裔加拿大人貢獻社會 獲國王加冕勳章

加拿大卑詩省政府昨天舉行查爾斯三世（King Charles III）國王加冕勳章授勳儀式，共有百餘名傑出人士獲獎，包括...

M痘現非洲外首例…馬來西亞為防範疫情蔓延 嚴查機場出入境檢測

馬來西亞為防範M痘疫情蔓延，嚴密監控機場出入境措施，衛生部指出，從16日到27日止針對近246萬名入境旅客篩檢，並未發現...

隧道一度煙霧瀰漫！日本東京灣跨海公路「3車車禍」 疑卡車先追撞

日本連接神奈川縣川崎市與千葉縣木更津市的東京灣跨海公路隧道內，今天中午發生一起3車追撞事故，造成火燒車的自用小客車上一人...

影／從亞洲「暢游」到歐洲！博斯普魯斯海峽跨洲游泳賽

從亞洲游泳到歐洲？每年8月都會有一天，來自世界各地約3000人在土耳其最大城市伊斯坦布爾，參加著名的博斯普魯斯海峽跨洲游泳賽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。