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中颱珊珊明登陸日本九州 估登陸後「平均時速10公里以下」9月才到大阪

中央社／ 台北28日電
氣象署今天表示，中颱珊珊明天將登陸日本九州，移動時速不到10公里，9月2日移至大阪一帶，後續會減弱消散或轉彎需再觀察。圖為8月28日，巨浪襲擊日本西部鹿兒島縣指宿市沿海地區。美聯社
氣象署今天表示，中颱珊珊明天將登陸日本九州，移動時速不到10公里，9月2日移至大阪一帶，後續會減弱消散或轉彎需再觀察。圖為8月28日，巨浪襲擊日本西部鹿兒島縣指宿市沿海地區。美聯社

氣象署今天表示，中颱珊珊明天將登陸日本九州，移動時速不到10公里，9月2日移至大阪一帶，後續會減弱消散或轉彎需再觀察。台灣明天水氣偏多，午後各地有局部短暫雷陣雨，並有大雨發生。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，中颱珊珊今天下午約位於台北東北方1020公里的海面上，逐漸影響日本九州天氣；珊珊移動緩慢，預估明天會在九州登陸，接著轉向四國、本州移動。

張承傳指出，珊珊在登陸後會持續減弱，且移動慢，預估平均時速在10公里以下，9月2日左右可能會移至大阪一帶，屆時強度約輕颱下限或減弱為熱帶性低氣壓。

張承傳表示，後續珊珊的變化較大，有可能在本州持續減弱為一般低壓，也有少部分模式模擬珊珊可能會往南迴轉，需要再持續觀察。

至於台灣的天氣，張承傳提到，明天、30日水氣較多，清晨西半部地區有局部短暫陣雨，白天各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨、並有局部大雨發生。

張承傳說，31日至9月2日水氣減少，清晨中南部地區有零星短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；其中31日、9月1日午後中南部地區及其他山區並有局部較大雨勢發生。

張承傳進一步提到，9月3、4日水氣再增，各地午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午西半部地區有零星短暫陣雨。

張承傳提醒，溫度部分，未來一週各地高溫約攝氏33至35度，明天雙北、台東地區仍要留意局部36度以上高溫。

另外，今晚至31日的夜晚至清晨金馬地區有局部霧或低雲，影響能見度；29、30日基隆北海岸、東北部及東部沿海有長浪發生。

日本 颱風 高溫

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