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乾旱襲擊希臘「湖乾樹枯」 農民怨橄欖收成減半、野馬也遭殃

中央社／ 雅典27日綜合外電報導
從希臘北部哈爾基迪基半島俯瞰農夫帕帕達吉斯的橄欖園。降雨量而加劇，導致水資源短缺。美聯社
從希臘北部哈爾基迪基半島俯瞰農夫帕帕達吉斯的橄欖園。降雨量而加劇，導致水資源短缺。美聯社

南歐今夏一連出現好幾個熱浪，加上降雨量連3年低於平均值，乾旱地區已逐漸擴大。在希臘，當地所受的影響包括水資源短缺、湖泊乾涸，甚至看到野馬死亡。

美聯社報導，距離採收還有6星期，農夫帕帕達吉斯（Dimitris Papadakis）位在北希臘的橄欖園卻一滴水也沒有，如今他每天一早的例行公事，已變成和10多歲的兒子一起開車到附近地區裝水，再利用小型發電機把水打進水管來拯救園裡僅存的作物。

帕帕達吉斯是北希臘「三指半島」哈奇帝奇（Halkidiki）一個村莊農業合作機構的負責人，他說：「我們水井幾乎全乾…如今仰賴水車來灌溉果樹。」

帕帕達吉斯園裡有270棵橄欖樹，地下水卻愈來愈少且變成半鹹水。這次的乾旱預計將導致他的收成量減半。

60歲同區居民普沙羅波洛（Haroula Psaropoulou）則表示：「我會把浴室水槽和洗衣的水回收拿來澆花。」她說：「我也從大海挑水用來沖馬桶。」

歐洲聯盟「哥白尼緊急環境管理衛星圖像服務」（Copernicus Emergency Management Service）指出，這波嚴重乾旱目前集中在黑海周圍，並向西延伸至希臘北部。

劃分希臘和土耳其的艾佛羅斯河（Evros River）兩岸，嚴重乾旱意味著三角洲如今海水濃度更高，而額外的鹽分正扼殺著靠這條河解渴的野馬。

穆蘇納奇斯（Nikos Mousounakis）表示，野馬一週沒水喝就會死。正在想辦法替野馬創造淡水據點的他說：「部分野馬情況依舊不樂觀，但我們希望，在持續提供援助下，牠們情況會有所改善。」

第撒隆尼基大學（University of Thessaloniki）水文地質學教授沃度瑞斯（Konstantinos S. Voudouris）說：「氣候危機和水資源管理不善影響下，降雨量和降雪量雙雙減少，導致我們遭遇連3年的久旱。」他說：「解決方案只有3個關鍵字：涵養、蓄水和再利用。」

沃度瑞斯說：「這類乾旱現象未來還會出現，而且會更劇烈。」他說：「我們必須採取行動、盡早規劃，以將影響降至最低…我們也必須適應這個新現實。」

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