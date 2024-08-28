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逾百位傑出人士獲獎！4台裔加拿大人貢獻社會 獲國王加冕勳章

中央社／ 渥太華28日專電
積極貢獻社區的台裔加拿大人，包括張理瑲(左3)、吳權益(右3)獲得查爾斯三世國王加冕勳章。駐溫哥華辦事處處長劉立欣(右2)讚揚他們的卓越成就進一步提升了台灣的能見度。中央社
積極貢獻社區的台裔加拿大人，包括張理瑲(左3)、吳權益(右3)獲得查爾斯三世國王加冕勳章。駐溫哥華辦事處處長劉立欣(右2)讚揚他們的卓越成就進一步提升了台灣的能見度。中央社

加拿大卑詩省政府昨天舉行查爾斯三世（King Charles III）國王加冕勳章授勳儀式，共有百餘名傑出人士獲獎，包括4名台裔加拿大人。卑詩省長和省督感謝他們為社會做出重大貢獻。

4名台裔獲獎者分別為：僑務委員張理瑲、加拿大亞裔活動協會執行長吳權益、慈濟加拿大基金會前執行長唐嘉濱和環保鬥士陳若婕。

張理瑲熱心推動僑務，並積極貢獻加拿大社會，她在2019年以「台灣人」名義，捐款加幣100萬元（約新台幣2380萬元）給卑詩省癌症基金會，醫院的牆上因此永久刻載台灣人回饋加拿大社會的善舉。

曾於2012年獲得伊莉莎白女王勳章的吳權益再獲殊榮。他是推廣台灣文化的高手，所領導的加拿大台灣文化節 （TAIWANfest）活動，多次被評選為「加拿大最佳文化活動」，還促進與主流藝文圈合作的多項活動，精采呈現「台灣被世界需要」的價值。

省政府在授勳儀式上特別點出張理瑲和吳權益的台灣人的身分，讚揚他們對台灣社區（Taiwanesecommnity）有卓越貢獻。張理瑲對中央社說：「我很愛故鄉台灣，也非常感謝加拿大，因此想盡全力讓台加關係變得更密切。」吳權益說：「我身上背負著許多人對加拿大與台灣的期待，是這些力量共同得到了肯定，將繼續推動加拿大與台灣共同的多元價值和文化論述。」

唐嘉濱長年擔任慈濟義工，2020年擔任慈濟加拿大分會執行長後，更積極組織各項慈善活動，例如第一時間投入卑詩省野火救援工作，也幫助來自烏克蘭、非洲和中東的難民安置。今年5月前他因病不幸離世，卑詩省長尹大衛（David Eby）讚揚他是佛教界領袖，具悲天憫人情懷。

18歲的陳若婕是年紀最小的獲獎者，她在3年前創建了Project Kelp，積極向公眾推廣如何在日常生活中就能做好環保、扮演永續發展的角色。此計畫在卑詩省獲得極大迴響，下一步將推廣到世界其他地方。

出席授勳儀式的駐溫哥華經濟文化辦事處處長劉立欣讚揚台裔加拿大人的表現，稱「他們的貢獻，讓台灣能見度更大，令加拿大朝野社會更肯定台灣。」

18歲的台裔二代陳若婕（中）是年紀最小的獲獎者，父母稱她從小就關心地球、呵護生態，她的小貢獻能獲得如此大肯定，深感驕傲。中央社
18歲的台裔二代陳若婕（中）是年紀最小的獲獎者，父母稱她從小就關心地球、呵護生態，她的小貢獻能獲得如此大肯定，深感驕傲。中央社

加拿大 台灣人 慈濟

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