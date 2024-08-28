M痘現非洲外首例…馬來西亞為防範疫情蔓延 嚴查機場出入境檢測

馬來西亞為防範M痘疫情蔓延，嚴密監控機場出入境措施，衛生部指出，從16日到27日止針對近246萬名入境旅客篩檢，並未發現疑似病例。

根據衛生部最新公告，衛生單位通報33起疑似M痘病例，其中有32起確認為陰性，另有1起仍等待檢驗結果。

M痘在非洲多國快速擴散，世界衛生組織（WHO）宣布在非洲升溫的M痘（mpox，舊稱猴痘）疫情已構成「國際關注公共衛生緊急事件」。隨後瑞典於15日證實出現第1起感染較危險M痘病毒株的案例，為非洲以外的首例。

衛生部長祖基菲里阿邁德（Dzulkefly Ahmad）在前身為推特（Twitter）的社群媒體X發文說，衛生部已與世界各國派駐大馬代表洽談，同時也希望在大馬的外國旅客能遵守衛生部的規範指南，為防範M痘疫情預做準備。

衛生部並希望來自高風險國家旅客於入境大馬的21天內自行檢測身體狀況。

另外，大馬警方為遏阻M痘病例進入大馬，除強化對包括吉隆坡國際機場的兩個航站，以及位於柔佛州新山的蘇丹依斯干達大廈（JB CIQ）與蘇丹阿布峇卡大廈（KSAB）檢測監控外，也要求對151個檢查哨站嚴查俗稱透過「老鼠路」（Rat Lanes）的非法入境。