土石崩落波及民宅…日本愛知暴雨釀災 已知3人獲救、2失聯
日本愛知縣蒲郡市8月27日深夜發生土石崩落，波及一間住有5人的民宅，警方表示，事發後陸續救出40多歲的兩姊妹，今天下午再救出一名高齡女性，但這名女性據稱已無意識。
日本放送協會（NHK）報導，當地的名古屋地方氣象台表示，蒲郡市從8月26日下午4時開始下雨，一直到27日晚間11時止累計降雨量約138.5毫米，超過往年8月一整個月的雨量。
這起土石崩落事件發生在昨天晚間10時過後，有民眾通報消防單位表示蒲郡市一處兩層樓民宅遭波及。
市政府與警方表示，這間民宅內平時住著70多歲的夫婦與40多歲的大兒女、二女兒及30多歲的兒子共5人，事發後已陸續救出40多歲的兩姊妹。
市府表示，今天下午2時過後，搜救人員又救出一名女性，研判是兩姊妹70多歲的母親，雖然緊急送往醫院治療，但據稱已無意識。
獲救兩姊妹中有一人受到重傷但意識清楚，另一人則是受到輕傷。警消人員正全力搜救失聯兩人，陸上自衛隊今天也派遣約30名隊員協助搜救。
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