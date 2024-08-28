聽新聞
test
0:00 / 0:00
珊珊颱風進逼！日本氣象廳罕發「颱風特別警報」 最高級別史上第4次
珊珊颱風持續朝日本進逼，氣象廳28日針對鹿兒島縣（奄美地區除外）發布暴風巨浪特別警報，這是日本氣象廳最高級別警報，也是日本史上第4次發布颱風特別警報。
根據日本氣象廳公布當地下午3時的資訊顯示，珊珊颱風中心位置在北緯30度、東經130.1度，以緩慢速度朝北行進，中心氣壓為935百帕、近中心最大風速每秒50公尺、最大瞬間風速每秒70公尺，屬氣象廳分類的「非常強烈颱風」。
NHK報導，日本氣象廳當地時間下午1時向九州鹿兒島縣發布暴風巨浪特別警報，這是氣象廳最高級別警報，預計颱風將引起數十來年來前所未見的災害，呼籲民眾保持高度警戒。
日本氣象廳和國土交通省於當地下午2時舉行記者會，氣象廳氣象預報部門主任杉本聰表示，「鹿兒島縣可能會遭遇前所未有的強風、巨浪和漲潮。」且會出現破紀錄的雨勢，呼籲民眾採取最大限度的預防措施，並確保自身及親人安全。
氣象廳這次針對珊珊發布特別警報，是繼2014年、2016年及2022年後第4度發布，前3次發布地點分別為宮古島與沖繩本島、沖繩本島及鹿兒島縣。
根據氣象廳官網，「特別警報」是指預測遠超警報標準的大雨、大型海嘯等，嚴重災害風險顯著增加時發出的警報，這項特別警報發布規則自2013年8月30日開始啟用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言