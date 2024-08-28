快訊

明起水氣增多！這日開始全台濕答答 珊珊颱風未來路徑曝光

涉收賄關說放寬京華城容積率 應曉薇移送北檢複訊

暱稱「教父」…台大病理科元老級人物侯書文傳逝世 享耆壽95歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

珊珊颱風進逼！日本氣象廳罕發「颱風特別警報」 最高級別史上第4次

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本氣象廳28日針對鹿兒島縣（奄美地區除外）發布颱風特別警報。取自日本氣象廳
日本氣象廳28日針對鹿兒島縣（奄美地區除外）發布颱風特別警報。取自日本氣象廳

珊珊颱風持續朝日本進逼，氣象廳28日針對鹿兒島縣（奄美地區除外）發布暴風巨浪特別警報，這是日本氣象廳最高級別警報，也是日本史上第4次發布颱風特別警報。

根據日本氣象廳公布當地下午3時的資訊顯示，珊珊颱風中心位置在北緯30度、東經130.1度，以緩慢速度朝北行進，中心氣壓為935百帕、近中心最大風速每秒50公尺、最大瞬間風速每秒70公尺，屬氣象廳分類的「非常強烈颱風」。

NHK報導，日本氣象廳當地時間下午1時向九州鹿兒島縣發布暴風巨浪特別警報，這是氣象廳最高級別警報，預計颱風將引起數十來年來前所未見的災害，呼籲民眾保持高度警戒。

日本氣象廳和國土交通省於當地下午2時舉行記者會，氣象廳氣象預報部門主任杉本聰表示，「鹿兒島縣可能會遭遇前所未有的強風、巨浪和漲潮。」且會出現破紀錄的雨勢，呼籲民眾採取最大限度的預防措施，並確保自身及親人安全。

氣象廳這次針對珊珊發布特別警報，是繼2014年、2016年及2022年後第4度發布，前3次發布地點分別為宮古島與沖繩本島、沖繩本島及鹿兒島縣。

根據氣象廳官網，「特別警報」是指預測遠超警報標準的大雨、大型海嘯等，嚴重災害風險顯著增加時發出的警報，這項特別警報發布規則自2013年8月30日開始啟用。

日本 海嘯 漲潮 警報 颱風

延伸閱讀

日本發颱風特別警報 日航全日空取消近300航班

颱風珊珊襲日 打亂小泉與林芳正參選總裁步調

颱風珊珊接近最強等級 日本如臨大敵籲最高警戒

珊珊不排除回馬槍侵台？ 氣象署：後期路徑不確定高 「都還是有機會」

相關新聞

疑似病例已逾16萬…葉門洪災致霍亂爆發 診所：醫療「隨時」可能崩潰

葉門近日受豪雨和洪災侵襲，讓人擔憂這個貧窮且備受戰火肆虐的國家將爆發大規模霍亂疫情，葉門西部一間診所已擠滿疑似感染霍亂的...

假收養真買賣！越南胡志明市偵破販嬰集團 嫌裝不孕得手16名嬰兒

越南胡志明市警方今天宣布偵破一起買賣嬰兒的組織犯罪案，嫌犯假裝不孕四處向貧困家庭收養嬰兒再轉手賣出。至今年初迄今已經買賣...

醫師持續罷工…南韓國會通過新法 允護理師執行部分醫療程序

隨著醫師持續罷工，醫療工作人員呼籲提供更多法律保障，南韓國會今天通過一項法案，允許護理師執行部分通常由醫師處置的醫療程序

珊珊颱風來襲！日本發布暴風、波浪特報 籲民眾做好最大等級警戒

今年第10號颱風珊珊威力持續增強，日本氣象廳預測登陸前中心氣壓可能降到925百帕的「歷年最強等級」，對鹿兒島縣部分地區發...

路透：援助蘇丹有高層涉詐 聯合國世界糧食計劃署展開調查

蘇丹深陷致命饑荒危機，根據11名知情人士，聯合國世界糧食計劃署正在調查旗下兩名在蘇丹的高階官員，他們被控涉嫌詐欺，以及向...

越南自製非洲豬瘟疫苗 將供菲律賓15萬劑…但未獲國際認可

越南通訊社報導，越南當局明天將運送15萬劑自行研發的非洲豬瘟疫苗給菲律賓。不過，越南研發的非洲豬瘟疫苗迄今尚未獲得國際認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。