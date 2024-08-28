隧道一度煙霧瀰漫！日本東京灣跨海公路「3車車禍」 疑卡車先追撞

日本連接神奈川縣川崎市與千葉縣木更津市的東京灣跨海公路隧道內，今天中午發生一起3車追撞事故，造成火燒車的自用小客車上一人死亡，並一度造成隧道內煙霧瀰漫。

日本電視台（Nippon TV）報導，事發當下隧道內正在塞車，看似後方卡車先追撞前方的自用小客車，再往前撞擊曳引車。警方已依過失駕駛致人於死罪嫌逮捕卡車司機，正調查詳細事發經過。

受到這起事故影響，東京灣跨海公路目前雙向暫停通行。

日本放送協會（NHK）報導，警方今天中午接獲通報指出東京灣跨海公路往東京方向隧道內有車輛起火。警方表示，3輛發生車禍的車輛包括自用小客車、曳引車與卡車，其中自用小客車起火，並在約一小時後撲滅。

自用小客車上一人死亡，曳引車司機被送醫治療但無生命危險。

隧道內因為這起車禍發生回堵，雖然因為火燒車一度煙霧瀰漫，但沒有其他用路人感到身體不適或受傷。