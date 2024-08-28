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清運車沒油開也沒零件修 哈瓦那街道被垃圾淹沒

中央社／ 哈瓦那28日綜合外電報導

古巴首都哈瓦那（Havana）正逐步被滿坑滿谷的垃圾淹沒，在美國制裁和經濟困境雙重打擊下，古巴燃油和汽車零件均嚴重短缺，進而影響這個標誌性城市的垃圾清運作業。

法新社報導，哈瓦那這個有著210萬人口的城市雖備有3個露天垃圾掩埋場的城市，現在部分街道上的垃圾卻已堆成小山，發出陣陣惡臭，還吸引密密麻麻的蒼蠅。

現年40歲的家庭主婦巴耶（Lissette Valle）告訴法新社說：「我廚房窗外就是垃圾山。」她說：「什麼東西都得蓋起來，否則會吃進滿嘴的蒼蠅蚊子。」

官方數據顯示，哈瓦那街道上每天堆積超過3萬立方公尺的垃圾，大約是1000個20呎貨櫃的量。相較之下，1年前街道垃圾量還不到1/3。

根據市政服務處的說法，首都清運垃圾所需的裝備勉強過半，垃圾車數量只有100輛，但這些日本捐贈的垃圾車去年開始出毛病。

古巴共黨報「格蘭瑪報」（Granma）引述地方官員的話報導，在美國制裁行動下，哈瓦那當局無法取得零件來維修這支垃圾車隊。雪上加霜的是，古巴自2023年起還出現燃料短缺問題。

一名30歲的匿名垃圾清運工說，他每個月為了掙相當於17美元（約新台幣545元）的最低薪資而「把自己暴露於細菌之中」。

他說，他工作時連一副手套都沒有。他一邊推著看起來快散了的手拉車，一邊說這個城市「堆滿了小小垃圾山」。

衛生視察人員告訴法新社說情況「已開始失控」，蚊蟲等蟲媒如今正在恣意繁殖，引發登革熱、奧羅普切熱（oropouche fever）等疾病。

古巴 哈瓦那 垃圾車

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