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擠頂大的激烈競爭推漲房價？南韓央行提議：區域比率申請入學制

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓央提議頂大以區域比率申請入學制來分配新生名額，解決升學競爭造成的多重問題。路透
南韓央提議頂大以區域比率申請入學制來分配新生名額，解決升學競爭造成的多重問題。路透

超級競爭的大學入學考必須要改革！南韓央行周二發表的教育改革報告，將大學入學考試競爭激烈，連結到全國生育率快速下降和首爾人口高度集中，呼籲打破南韓社會因升學競爭激烈造成的多重問題和惡性循㻲，提議首爾國立大學之類的頂大，應依各地區入學年齡的人口比率來分配新生名額。。

高三學生都想進頂大，大家為了擠進窄門拚命補習，結果補習費愈來愈高，最終造成大學錄取率有城鄉差距，也因為家庭社經地位而有顯著落差。此外，因升學競爭導致的人口向城市集中，讓首爾在內的大都會區房價漲個不停。這讓南韓年輕人不願意結婚成家、生兒育女。

央行提議的解決方案是，大學錄取新生應採採用區域比率配額，反映各地區應入學人口的占比。

以2018年來為例，首爾的高中畢業生僅占全國的16%，他們在首爾國立大學的占比卻高達32%。去年，首爾居民給唸高中的小孩付補習費，每月平均支出104萬韓元（約台幣2.7萬元），遠高於其他城市的70萬韓元。

央行警告，學生父母的財務狀況影響子女上頂大的機會。有錢的父母會舉家搬遷到教育資源豐富的地區，促成那裡的房地產價格大漲。

央行表示，區域比率申請入學制可以大幅緩解上述問題。

被問及央行為什麼對大學入學制度提出政策建議，南韓央行個經系統研究部主管及教改報告共同作者Jeong Jong-woo表示：「大學入學競爭激烈，使南韓結構性社會問題日益惡化，對社會穩定和成長潛力構成威脅。解決這些挑戰已是日益緊迫的問題。」

央行的報告研究了包括首爾國立大學、延世大學和高麗大學在內八所頂大的2011年新生，以及首爾大學2019年新生。

南韓 補習 首爾

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