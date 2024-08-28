影╱俄國馬戲團母熊突失控！狠撲馴獸師 下秒瞬間裝沒事

俄羅斯「莫雷蒂馬戲團」（Moretti Circus）日前在比斯克（Biysk）表演時，一頭騎著電動滑板車的母熊突然失控，當眾撲倒馴獸師，還咬住對方手中的指揮棍，所幸最終沒有發生憾事，馴獸師成功逃脫，母熊也失去攻擊性。

每日郵報報導，根據觀眾拍下的畫面，一隻重達222公斤的母棕熊「甜甜圈」騎乘電動滑板車到一半，突然失控，撲倒48歲馴獸師普里奇尼奇（Sergei Prichinich），甚至咬住他手中的指揮棍，直到另一名馬戲團員工，隔著柵欄戳向「甜甜圈」，才化解危機。

令人驚訝的是，母熊被戳了後，似乎瞬間失去攻擊性，竟乖乖跟著普里奇尼奇走，彷彿什麼事情都沒有發生，而馴獸師本人也始終非常冷靜。

有報導指馴獸師被送醫，但馬戲團否認，稱人與熊都未受傷，起身後順利完成表演。

莫雷蒂馬戲團負責人米哈伊洛夫（Nikita Mikhailov）說，「這是一隻動物，牠們可能會有不同的行為，可能會不喜歡某些事物，可以用這種方式表達自己的情緒。每一位馴獸師都了解這一點。」

對此，不少民眾呼籲禁止在表演中使用活體動物，最近的民調也顯示，絕大多數人都「不想再看到動物在馬戲團裡受苦。」