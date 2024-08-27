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越南胡志明市正式宣布「全市出現麻疹疫情」 病例猛增3童死亡

中央社／ 河內27日專電
越南胡志明市。 美聯社
越南胡志明市。 美聯社

越南胡志明市麻疹病例快速增加，不到3個月已出現170例，且有3名兒童死於麻疹。市政府今天正式宣布全市出現麻疹疫情

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，根據胡志明市政府，麻疹疫情8月在全市出現。胡志明市將為全市1至5歲兒童打疫苗，並根據衛生部指示在社區內展開治療、醫療照護、隔離與疫情防控。

在麻疹病例迅速增加以及有3名兒童染疫死亡後，胡志明市衛生局先前就向市政府提出宣布麻疹疫情的建議。

根據越南胡志明市巴斯德（Pasteur）研究院，自年初迄今，20個南部省市的麻疹病例異常增加。堅江省（Kien Giang）、檳椥省（Ben Tre）、前江省（TienGiang）、茶榮省（Tra Vinh）等都出現了麻疹疫情。

今年5月23日至8月18日期間，胡志明市共有170例麻疹病例；相較2021年至2023年期間，全市僅1例麻疹病例。

疫情 胡志明市 麻疹

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