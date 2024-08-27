東京車站挺身救倒地翁 正妹真面目曝光竟是「醫師兼現役偶像」
俗話說「救人一命，勝造七級浮屠」，對於普通人來說是如此，更遑論宣誓從醫的白衣天使。近日，一名白髮老翁倒臥在東京車站，所幸一名正妹及時挺身而出進行緊急處置，影片瘋傳後已吸引近2千萬網友觀看。該名正妹身分被網友查出，原來是身兼醫師和現役偶像的北村舞香，面對網友熱議，北村也發文感謝旁人願意伸出援手讓老翁順利送醫。
本月21日，東京車站突然有一名白髮老翁倒地，瞬間吸引許多民眾圍觀，這時有一名身穿白衣、綁著馬尾的正妹上前替男子進行緊急處置，並建議站務人員趕緊將老翁送醫治療。
雖然事件隨著老翁送醫順利落幕，不過影片上傳到X平台後，截至今（27）日已有1993萬名網友觀看，許多鄉民紛紛猜測善心正妹的真實身分，其中有眼尖網友指出該名正妹是醫師身兼現役偶像的北村舞香，面對事件瘋傳，北村本人更親自跳出來回應網友熱議。
緊急措置🚉 pic.twitter.com/I7dIMPpuPd— 新命明輝(三剣真一) (@AKIRASHINMEI02) August 21, 2024
北村在X平台發文表示，事發後每天都會收到有關救人影片的各種評論，她表示當發生類似情況時可能會手足無措，但只要鼓起勇氣求助就可以拯救別人的寶貴性命。北村指出，十分感謝當下願意伸出援手的民眾，讓老翁最後能夠順利送醫。
連日こちらの動画について様々なお声をいただいております🙇♀️— 北村舞香【NEOアラモード】 (@maika_no_) August 22, 2024
このような時、何もできないのは当たり前です。ですが勇気を出して人を呼ぶだけでも誰かを救うことにつながります。
多くの方がサポートしてくださり無事に救急隊に引き継ぎ病院に搬送することができました、心から感謝申し上げます。 https://t.co/vnyvC8PAVc
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言