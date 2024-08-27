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東京車站挺身救倒地翁 正妹真面目曝光竟是「醫師兼現役偶像」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為東京車站一隅。歐新社
圖為東京車站一隅。歐新社

俗話說「救人一命，勝造七級浮屠」，對於普通人來說是如此，更遑論宣誓從醫的白衣天使。近日，一名白髮老翁倒臥在東京車站，所幸一名正妹及時挺身而出進行緊急處置，影片瘋傳後已吸引近2千萬網友觀看。該名正妹身分被網友查出，原來是身兼醫師和現役偶像的北村舞香，面對網友熱議，北村也發文感謝旁人願意伸出援手讓老翁順利送醫。

本月21日，東京車站突然有一名白髮老翁倒地，瞬間吸引許多民眾圍觀，這時有一名身穿白衣、綁著馬尾的正妹上前替男子進行緊急處置，並建議站務人員趕緊將老翁送醫治療。

雖然事件隨著老翁送醫順利落幕，不過影片上傳到X平台後，截至今（27）日已有1993萬名網友觀看，許多鄉民紛紛猜測善心正妹的真實身分，其中有眼尖網友指出該名正妹是醫師身兼現役偶像的北村舞香，面對事件瘋傳，北村本人更親自跳出來回應網友熱議。

北村在X平台發文表示，事發後每天都會收到有關救人影片的各種評論，她表示當發生類似情況時可能會手足無措，但只要鼓起勇氣求助就可以拯救別人的寶貴性命。北村指出，十分感謝當下願意伸出援手的民眾，讓老翁最後能夠順利送醫。

東京 正妹 醫師

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