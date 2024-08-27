日本熊本瀑布戲水逾百人上吐下瀉 元兇疑是諾羅病毒

民眾到日本熊本縣天草市「轟之瀑布」（轟の滝）附近河川戲水後，相繼身體不適，超過百人上吐下瀉就醫。熊本縣今天公布水質檢測結果，在水中檢出諾羅病毒。

「轟之瀑布」是天草市的人氣觀光景點，每到夏天都有許多民眾前往避暑。8月13日前往「轟之瀑布」附近戲水的7名高中生，16日分別因為出現嘔吐及腹瀉症狀就醫，之後有超過百人陸續出現類似症狀，引發熊本縣政府關注。

熊本「轟の滝」一帯からノロウイルス 体調不良120人超https://t.co/0UN2J3lEL4 — 日本経済新聞 電子版（日経電子版） (@nikkei) 2024年8月27日

熊本縣19日在轟之瀑布的水潭和下游等2處地點，以及23日在水潭、瀑布上游、距離上游1公里等3處地點分別採集水樣、檢測水質，今天公布檢測結果。

結果顯示，19日在瀑布水潭，以及23日在水潭及上游採集的水樣中，都檢出了諾羅病毒GII型。另外，保健環境科學研究所針對醫療機構提供的5名病患糞便樣本進行檢測，其中4人也驗出諾羅病毒GII型。

不過，由於從水樣中檢出的諾羅病毒，和這4名患者糞便中檢出的諾羅病毒基因型不同，熊本縣表示，「雖然懷疑兩者之間存在關聯，但尚不能確定」。熊本縣表示，之後將繼續檢測瀑布周邊的水質。

熊本縣表示，截至今天上午10時，透過醫療機構向保健所回報的患者人數已經達到124人。此外，直接通知保健所而沒有透過醫療機構的人數有93人。兩者之間可能存在重複。