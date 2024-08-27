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德國男子露營車藏13公斤金條 企圖走私到俄羅斯被捕

中央社／ 莫斯科26日綜合外電報導

俄羅斯海關官員今天表示，一名德國男子遭控企圖將13公斤的金條藏在露營車內走私入境，俄羅斯當局已展開刑事案件偵辦程序。

法新社報導，俄羅斯海關表示，這名未公布姓名的58歲德國男子除了罰金，還面臨最高5年的刑期，並進一步說：「搜車後…搜查人員發現矩形金條，在個人物品的行李中也發現較小的金條。」

俄羅斯海關發聲明指出，這些金條總價值超過9000萬盧布（約新台幣3140萬元），並發布了不同尺寸的金條照片。

藏有金條的車輛在北斯哥夫州（Pskov）被攔截，該州毗鄰白俄羅斯、拉脫維亞及愛沙尼亞。海關並未透露該德國男子目前的下落。

近幾年有數名西方人士，尤其是美國人，在俄羅斯遭逮捕並被指控嚴重罪行。

華府指控莫斯科以毫無根據的罪名逮捕美國公民，並將他們作為談判籌碼，以換回在國外被定罪入獄的俄羅斯人。

俄羅斯1日釋放美國記者格什科維奇（EvanGershkovich）、前美國陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）以及其他14名在俄羅斯被判刑的人，這是自冷戰以來俄羅斯與西方之間最大型的換囚行動。

德國 海關 白俄羅斯 走私 黃金

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