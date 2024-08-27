南韓社會YOLO哲學成風 年輕人拒成家「花錢卻不手軟」

韓國急於阻止生育率大幅下降，但光用「為人父母是比時髦服飾和高級餐廳更好投資」卻難以打動2、30歲族群。多年獎勵政策無法緩解危機後，韓國決定新設專屬部會因應人口挑戰。

路透社報導，亞洲第4大經濟體韓國去年生育率再創全球新低。社會學家表示，怎麼過生活才是2、30歲韓國人最在意的事，意味相較於韓國其他族群或其他國家同齡人口，平均而言，南韓Y世代和Z世代花費更多、儲蓄更少，不利於成家。

「韓國時報」（The Korea Times）報導，單人家戶趨勢的興起帶動YOLO哲學過去十年在韓國社會蔚為主流。YOLO是「你只活一次」的英文字母縮寫，即優先考慮及時行樂，而不是投資不確定的未來。

首爾女子大學（Seoul Women's University）社會學教授鄭載勳（Jung Jae-hoon，音譯）說：「他們追求社會地位。高消費習慣展現出年輕世代致力在網路上打造成功形象，而非專注在安頓生活、養兒育女等難以企及的目標上。」

摩根士丹利（Morgan Stanley）去年研究顯示，由於民眾追求精緻奢華的生活品味，韓國因而成為全球奢侈品牌人均消費最高的國家，大奢侈品牌也爭相插旗當地。

即使過去3年大幅升息，韓國年輕人還是花錢不手軟。

韓國央行數據顯示，30多歲族群存款率從5年前的29.4%降至今年第1季的28.5%，同期其他年齡層存款率皆呈上升趨勢。

根據市場研究公司PMI於5月所做調查，可以肯定的是，財務困難是目前韓國民眾不生小孩的主因。在1800位受訪者中，約46%將不生小孩的決定歸咎於工作不穩定或教育成本。

南韓國家統計局（Statistics Korea）表示，2、30歲族群去年年收入僅上升2%，低於所有家戶4.5%的增長幅度，讓情況更不利。

鄭載勳指出，年輕世代更注重及時行樂，這也解釋了為什麼他們對以補貼為基礎的生育鼓勵政策反應冷淡。

包含補助輸精管結紮逆轉手術、新生兒家庭現金補助、免費搭乘計程車和延長帶薪育嬰假等數十項政策措施，都無法逆轉生育率雪崩式下滑。總統尹錫悅政府5月宣布新設人口戰略企劃部負責因應人口危機的計畫。