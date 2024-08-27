泰國北部洪災 曼谷提高警覺備百萬個沙包

泰國北部多個區域發生嚴重水災，造成農民損失甚至有人身亡。因應泰北洪災，泰國皇家灌溉廳今天增加昭披耶河上游水庫的洩洪量，曼谷提高警覺，市政府準備上百萬個沙包備用。

泰國北部多個府過去一個月因為雨季暴雨，已經有超過2000公頃的農田泡在水裡，逾萬個家庭成為受災戶，洪災甚至造成5人死亡。清萊府（Chiang Rai）、楠府（Nan）和帕堯府（Phayao）是受災嚴重的區域。

皇家灌溉廳（Royal Irrigation Department）今天表示為了因應北部的洪災，將會增加泰國中部猜納府（Chainat）昭披耶水壩（Chao Phraya Dam）的洩洪量，因此下游低窪地區如大城府（Ayutthaya）和紅統府（Ang Thong）的水位將會上升，曼谷則需要提高警覺，住在昭披耶河沿岸的居民要注意。

曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）今天視察曼谷昭披耶河沿岸防災準備後表示，曼谷的防水工程已建設差不多，因此他不那麼憂心泰北的水災會影響到曼谷，他比較注意曼谷本身的降雨狀況。

查察表示，曼谷市政府在曼谷周圍的防洪堤置放了25萬個沙包，另外還準備了150萬個沙包備用，各區的區公所也備有100萬個沙包。

許多人擔心曼谷會重演2011年大水災的狀況，查察表示，和10多年前相比，曼谷的防洪、地下水道和運河設施都改善了很多，而且目前曼谷周邊好幾個水庫的水位都還沒有滿，和2011年的狀況很不一樣，整體而言不必過於憂心。