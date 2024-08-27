颱風珊珊朝日本前進！恐成「迷走颱風」 關東31日進入暴風圈

今年第10號颱風珊珊正朝日本前進，根據日本氣象廳今天發布的路徑預報，關東地區可能在31日上午進入暴風圈。氣象廳表示，颱風未來路徑存在許多不確定因素，可能成為「迷走颱風」，並給關東地區帶來災害級大雨，呼籲民眾特別留意並做好防災準備。

產經新聞報導，22日形成的第10號颱風珊珊原本預估會直撲日本近畿地區，沿著太平洋直直北上。然而，颱風突然改變路徑，轉向西行，緩慢接近九州南部。導致路徑大幅變化的主因是太平洋高氣壓的擴展，以及被稱為「寒冷渦（冷心低壓）」的低氣壓系統。未來受到氣壓影響，陸地上降雨時間恐會較長。

冷心低壓具有反時針方向的風場運動，使得颱風容易被吸引。這次，原本要直直北上的颱風被日本列島南側擴展的太平洋高壓阻擋，又被位於九州和四國南部海域的冷心低壓引導，結果轉向西行。京都大學防災研究所、橫濱國立大學副教授伊藤耕介表示，「寒冷渦有時候會改變颱風的動向，這種情況每幾年才會發生一次」。

颱風珊珊的路徑預報不斷變化，已經被指為「迷走（迷航）颱風」， 日本氣象廳的正式稱呼則是「動向複雜的颱風」，這類颱風過去往往都會帶來預料之外的損害。

熱帶低氣壓發展為颱風後，通常會沿著太平洋高壓的邊緣北上，達到中、高緯度地區時，會受到上空的偏西風影響，而朝東北方向移動。不過，由於夏季的西風帶比秋季的緯度更高，颱風受西風影響的程度較小，移動速度會變慢，更容易出現「迷走」現象。此外，如果附近還有其他颱風，也會使得路徑難以確定。

另一方面，關東地區在颱風珊珊接近之前已經被發達的雨雲覆蓋，局部地區可能出現大雨。根據預測，如果颱風沿著預報的中心路徑移動，預料會在31日左右接近關東地區，屆時風勢和雨勢都會增強，影響將更為顯著。

颱風珊珊已經增強到日本氣象廳分類的「非常強烈颱風」。伊藤表示，颱風經過的九州和四國附近海水溫度達到了攝氏30度，比往年高出1至2度。海水溫度每升高1度，產生的水蒸氣約增加7％，因此海水溫度上升可能導致颱風勢力的增強。

根據目前公布資訊，颱風珊珊已經非常接近奄美地區，正以緩慢速度朝北北西方向移動，預料28日颱風勢力會持續增強，並向北移動，29日可能接近九州南部。由於颱風移動速度緩慢，奄美地區和西日本將會經歷長時間的猛烈風暴和大浪，總雨量將相當可觀。

日本氣象廳預測，奄美地區以及西日本到東日本的太平洋側在未來24小時降雨量將突破300毫米。奄美地區可能會在27日晚間至28日下午出現線狀降水帶，需要嚴防土石流、低窪地區淹水，以及溪流氾濫，密切關注最新訊息。

氣象廳推估，颱風之後可能會改變路徑，向東轉向。不過，未來路徑還有許多不確定因素。氣象廳表示，「目前還不確定颱風會沿著日本海側，還是太平洋側前進」，呼籲「由於可能造成重大災害，務必密切關注最新的氣象資訊」。

JR各公司表示，山陽新幹線從29至31日、東海道新幹線30和31日、東海道山陽新幹線從29至31日、九州新幹線從28日以後，都可能出現全線或區間路段停駛。