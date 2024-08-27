快訊

高溫飆破37度！大台北明熱到通紅 這日變天全台有雨

懶人卡／《台灣米其林指南2024》星級美饌精彩直擊

三金控股價同步走跌 市場等著看台新金的二次出價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首次民間太空漫步好事多磨 SpaceX「北極星黎明」升空至少延一天

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
搭載載人飛龍堅韌號太空船的SpaceX獵鷹9號火箭26日豎立於佛州甘迺迪太空中心的39A發射綜合體。法新社
搭載載人飛龍堅韌號太空船的SpaceX獵鷹9號火箭26日豎立於佛州甘迺迪太空中心的39A發射綜合體。法新社

SpaceX公司將進行史上第一次民間太空漫步的歷史性「北極星黎明」（Polaris Dawn）任務，原定於美東時間27日凌晨，自太空總署（NASA）位於佛州的甘迺迪太空中心升空，但因為氦氣洩漏，已被迫推遲至少24小時發射。

NBC新聞與Space.com報導，億萬富翁企業家艾薩克曼（Jared Isaacman）、美國空軍退役中校波蒂特（Scott "Kidd" Poteet）、SpaceX工程師吉利斯（Sarah Gillis）及梅農（Anna Menon）原本預定發射進入太空，執行一項將包括首度由民間成員執行太空漫步的任務。

然而，SpaceX於26日晚間上社群媒體「X」發文表示，「團隊正在仔細檢查『快速斷開操縱纜』地面側的氦氣外洩，獵鷹火箭和龍飛船仍然健全，組員繼續為他們的多日近地軌道任務做好準備，下一次發射機會不早於8月28日周三」。

「快速斷開操縱纜」（quick disconnect umbilical）是將獵鷹9號火箭跟一條來自發射發射塔的纜線連結起來的介面，氦氣則非獵鷹9號火箭梅林引擎的推進劑，而是用在為燃料管線增壓。

根據報導，艾薩克曼資助和組織了載人太空飛行計畫「北極星計畫」（Polaris Program）。在3個計畫任務中，「北極星黎明」率先登場。艾薩克曼與吉利斯將在任務第3天進行太空漫步，也是有史以來第一次在商業任務進行艙外活動。

「北極星黎明」把目標放在抵達距離地球最遠約1400公里的位置，將比1972年的阿波羅17號任務後任何載人任務都更加遙遠，發射時間現在定於美東時間28日凌晨3時38分，同一天另外還有2個備用時間，分別為上午5時23分與7時09分。

在「北極星黎明」之前，只有來自政府太空機構的太空人曾冒險進行太空漫步，在軌道上建造或升級太空站、維修衛星與進行科學實驗。因為「北極星黎明」使用的載人飛龍堅韌號太空船（Crew Dragon Resilience）沒有加壓氣閘，全體4名太空人將穿上新設計的太空服，整個飛行艙將進行減壓，並暴露在真空環境之下。

SpaceX 太空

延伸閱讀

MLB／費城人哈波再見安氣走太空人 在現場的76人安比德喊讚

25中共機艦出海我軍監控 預告共軍29日將發射載運火箭

報告：中國可能藉太空與網路能力阻美介入區域衝突

對波音沒信心 NASA：2滯留太空人明年2月由SpaceX接回

相關新聞

重病老友突自白「性侵你女兒」曝細節…單親爸悲痛 網見動機轟卑鄙無恥

性侵加害人有時並非陌生人，而是如同學、親戚、父母好友等被害人熟識的人。近日，一名單親爸爸得知多年老友竟在多年前性侵當時年僅15歲女兒，震驚萬分又感到噁心，因而上網求助「我不知道該怎麼辦」。文章一出，有網友認為應該報警，有人則分析原PO友人自白的動機，怒批「卑鄙無恥」。...

「這些人瘋了」好市多員工揭民眾惡劣行徑 引爆網友怒火

美國好市多8月7日表示未來數月將將加強審查入內購物的會員資格，並在好市多入口處設立會員卡掃描裝置，會員必須在門口掃描實體或數位會員卡的條碼或QR碼。近期，一名自稱好市多員工的網友揭露公司實施新政策後，民眾的惡劣行徑。...

颱風珊珊朝日本前進！恐成「迷走颱風」 關東31日進入暴風圈

今年第10號颱風珊珊正朝日本前進，根據日本氣象廳今天發布的路徑預報，關東地區可能在31日上午進入暴風圈。氣象廳表示，颱風...

首次民間太空漫步好事多磨 SpaceX「北極星黎明」升空至少延一天

SpaceX公司將進行史上第一次民間太空漫步的歷史性「北極星黎明」（Polaris Dawn）任務，原定於美東時間27日...

南韓社會YOLO哲學成風 年輕人拒成家「花錢卻不手軟」

韓國急於阻止生育率大幅下降，但光用「為人父母是比時髦服飾和高級餐廳更好投資」卻難以打動2、30歲族群。多年獎勵政策無法緩...

不是飛彈也不是軍隊 南北韓邊界新威脅：瘧疾病媒蚊

在戒備森嚴的南北韓邊境附近，1部監控裝置每天24小時不間斷地運作。它不是在追蹤飛彈或部隊動向，而是要捕捉可能飛越邊界、傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。