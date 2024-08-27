首次民間太空漫步好事多磨 SpaceX「北極星黎明」升空至少延一天

SpaceX公司將進行史上第一次民間太空漫步的歷史性「北極星黎明」（Polaris Dawn）任務，原定於美東時間27日凌晨，自太空總署（NASA）位於佛州的甘迺迪太空中心升空，但因為氦氣洩漏，已被迫推遲至少24小時發射。

NBC新聞與Space.com報導，億萬富翁企業家艾薩克曼（Jared Isaacman）、美國空軍退役中校波蒂特（Scott "Kidd" Poteet）、SpaceX工程師吉利斯（Sarah Gillis）及梅農（Anna Menon）原本預定發射進入太空，執行一項將包括首度由民間成員執行太空漫步的任務。

然而，SpaceX於26日晚間上社群媒體「X」發文表示，「團隊正在仔細檢查『快速斷開操縱纜』地面側的氦氣外洩，獵鷹火箭和龍飛船仍然健全，組員繼續為他們的多日近地軌道任務做好準備，下一次發射機會不早於8月28日周三」。

Teams are taking a closer look at a ground-side helium leak on the Quick Disconnect umbilical. Falcon and Dragon remain healthy and the crew continues to be ready for their multi-day mission to low-Earth orbit.



Next launch opportunity is no earlier than Wednesday, August 28 →… — SpaceX (@SpaceX) 2024年8月27日

「快速斷開操縱纜」（quick disconnect umbilical）是將獵鷹9號火箭跟一條來自發射發射塔的纜線連結起來的介面，氦氣則非獵鷹9號火箭梅林引擎的推進劑，而是用在為燃料管線增壓。

根據報導，艾薩克曼資助和組織了載人太空飛行計畫「北極星計畫」（Polaris Program）。在3個計畫任務中，「北極星黎明」率先登場。艾薩克曼與吉利斯將在任務第3天進行太空漫步，也是有史以來第一次在商業任務進行艙外活動。

「北極星黎明」把目標放在抵達距離地球最遠約1400公里的位置，將比1972年的阿波羅17號任務後任何載人任務都更加遙遠，發射時間現在定於美東時間28日凌晨3時38分，同一天另外還有2個備用時間，分別為上午5時23分與7時09分。

在「北極星黎明」之前，只有來自政府太空機構的太空人曾冒險進行太空漫步，在軌道上建造或升級太空站、維修衛星與進行科學實驗。因為「北極星黎明」使用的載人飛龍堅韌號太空船（Crew Dragon Resilience）沒有加壓氣閘，全體4名太空人將穿上新設計的太空服，整個飛行艙將進行減壓，並暴露在真空環境之下。