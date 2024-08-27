荷蘭婦散播網路謠言遭法院勒令刪文 祭出1貼文重罰17萬元

荷蘭法官今天下令一名婦女移除網路不實言論，否則將面臨巨額罰款或監禁。這名婦女聲稱，有一群崇拜撒旦的戀童癖者在該國西部的博德赫拉芬市活動。

法新社報導，位於海牙（Hague）以西約40公里的城鎮博德赫拉芬-雷韋克（Bodegraven-Reeuwijk）自2021年以來就飽受不實傳言所擾。當時有3名男子聲稱，有個邪惡的戀童癖團體在當地對兒童施虐。

其中1名散播謠言的男子甚至表示，他在80年代曾遭該團體虐待，長大後回想起當時目睹的撒旦儀式和謀殺幼童的記憶。在陰謀論者刻意操弄下，還有數十人特地前往這個擁有3萬4000人口的城鎮，到所謂的「受害者」墓前獻花致意。

不過，荷蘭一間法院2022年判處原告和另一人煽動、威脅和誹謗罪名成立，並裁定沒有證據顯示這個邪惡的團體確實存在。

之後，一名婦女仍持續在網路上散播相關謠言。吉德蘭省（Gelderland）地方法院表示，這名婦女不理會要她停止散布謠言並移除網路言論的要求，發言還變得日益偏激。

根據法庭文件，受到謠言影響，一名男子以「威嚇」態度闖入博德赫拉芬政府辦公室；當地的客服專線被威脅電話占線；市長也收到匿名威脅訊息，「該市居民的個人隱私再度受到侵犯」。

法院下令這名婦女「在48小時內」刪除先前所有貼文，如果不聽勸，她每發布1則貼文都會被罰款5000歐元（約新台幣17萬8500元），最高可累計罰款40萬歐元（約新台幣1428萬元）。如果罰款到40萬歐元仍未停止犯行，她最高遭處60天監禁。