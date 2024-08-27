重病老友突自白「性侵你女兒」曝細節…單親爸悲痛 網見動機轟卑鄙無恥

性侵加害人有時並非陌生人，而是如同學、親戚、父母好友等被害人熟識的人。近日，一名單親爸爸得知多年老友竟在多年前性侵當時年僅15歲女兒，震驚萬分又感到噁心，因而上網求助「我不知道該怎麼辦」。文章一出，有網友認為應該報警，有人則分析原PO友人自白的動機，怒批「卑鄙無恥」。

一名單親爸爸在Reddit發文，表示上週去探望老友，兩人從大學就認識，一年前，該名友人因多年酗酒，被診斷出罹患肝癌。雖然有做化療，但為時已晚，「這幾個月他的狀態變得非常糟糕，他的妻子告訴我，他會在新年前去世」。

原PO去探望友人當天，對方說自己快要死了，並在談話中透露自己不再是個無神論者，表示想認罪並彌補。原PO則開玩笑回說他不可能做什麼糟糕的事。沒想到友人突自白，而內容讓原PO陷入痛苦，「他告訴我他在我女兒15歲時性侵了她，還說出細節」、「我太震驚了，無法阻止他繼續說下去」。

原PO回想女兒15歲時，某天確實突然變得沮喪，但他當時只覺得可能跟青春期有關，因為過了一段時間之後，女兒的狀況就好多了。「我感到噁心」，對於事發後這6年來始終讓友人待在女兒，原PO自責自己是世上最糟糕的人，「我對他、對我自己都很生氣」。他並表示不知道如何直面女兒，也不解為何女兒不告訴他，「我好像要瘋了，我不知道該怎麼辦」。

對此，有網友安慰他「這不是你的錯，你的朋友是個可怕的人，他為了一己私利而厚顏無恥地向你透露細節，這很卑鄙」。有人則支持他尋求諮商或跟女兒談談，「告訴她你會陪著她」、「你必須讓她知道你愛她，讓她知道不管她遇到什麼事，你都會支援她」、「你要告訴她，這不是她的錯」。有網友則希望原PO友人受到懲罰，「快去報警，不要讓他逃過刑罰死去」、「告訴你們的共同朋友他是兒童性侵犯，讓他在生命的最後幾個月孤獨、鬱悶地度過」、「告訴他老婆，讓他孤獨死去」。

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