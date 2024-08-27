不是飛彈也不是軍隊 南北韓邊界新威脅：瘧疾病媒蚊

在戒備森嚴的南北韓邊境附近，1部監控裝置每天24小時不間斷地運作。它不是在追蹤飛彈或部隊動向，而是要捕捉可能飛越邊界、傳播瘧疾的蚊子。

法新社報導，儘管南韓擁有先進的醫療體系，數十年來也不斷採取行動抗疫，但仍難以達到「零瘧疾」目標。究其原因，很大程度上是因為鄰國北韓瘧疾盛行。

南韓今年針對全境發布瘧疾警報。科學家表示，氣候變遷，特別是春季更暖和，加上降雨量增加，可能為朝鮮半島帶來更多蚊媒傳染病，除非嚴格說來仍處於戰爭狀態的兩韓可以攜手合作、共同抗疫。

問題的核心地帶就在兩韓非軍事區（DMZ），這裡覆蓋茂密的森林和濕地。自1953年韓戰結束，雙方依據停火協議設立這個4公里寬、250公里長的緩衝區以來，基本上當地可說人跡罕至。

布滿地雷的邊境不僅成為稀有物種的生態避難所，科學家說，這裡也適合蚊子滋生，其中包括可飛行12公里遠的瘧疾病媒蚊。

韓國疾病管理廳（Korea Disease Control andPrevention Agency，KDCA）科學家金鉉宇（KimHyun-woo，音譯）表示，非軍事區的死水和「大量野生動物」，為蚊子產卵吸血提供了營養來源。

南韓一度自認已根除瘧疾，但1993年，1名在非軍事區服役的士兵被發現感染瘧疾後，病例陸續出現。去年病例數從2022年的420例增至747例，增幅近80%。

南韓衛生當局已在全國多地安裝76個蚊子追蹤裝置，包括非軍事區附近的關鍵地區。