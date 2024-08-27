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「這些人瘋了」好市多員工揭民眾惡劣行徑 引爆網友怒火

聯合新聞網／ 綜合報導
美國好市多8月7日表示將加強審查入內購物的會員資格，並在好市多入口處設立會員卡掃描裝置。歐新社
美國好市多8月7日表示將加強審查入內購物的會員資格，並在好市多入口處設立會員卡掃描裝置。歐新社

美國好市多8月7日表示未來數月將將加強審查入內購物的會員資格，並在好市多入口處設立會員卡掃描裝置，會員必須在門口掃描實體或數位會員卡的條碼或QR碼。近期，一名自稱好市多員工的網友揭露公司實施新政策後，民眾的惡劣行徑。

美國一名網友在Reddit以「我在好市多工作，我們比你更討厭入口掃描會員卡的政策」為題發文表達不滿，提及好市多加強審查會員讓一些會員不悅，同時諷刺大眾在加入會員時，明明知道好市多的規定，如今卻因為官方認真執行感到不滿，並怒嗆行為粗暴的民眾「你們這些人都瘋了」。

原PO指出，好市多門口的基層員工被要求執行這項措施，「他們努力做好工作，政策不是他們制定的，他們沒有任何影響力」，他們笑臉相迎，卻每天都要被大眾虐待、辱罵。「罵她們婊子，還咒罵、威脅、襲擊她們，朝她們吐口水」，原PO並說曾有女同事因而痛哭，「有會員認為將怒火發洩在站在掃描儀前的女人很合理」。他最後並向眾人喊話，「我們只是在做我們的工作」、「別再這樣了」。

文章一出，引來不少網友力挺，「在一個實施會員制的地方，就必須證明自己是會員才能進入，怎麼會有人因此不爽」、「作為一名付費會員，對於他們試圖限制非會員使用我付費的服務，我一點也不生氣」。有人則表示這項新措施未造成太多困擾，「我不介意門口有掃描裝置」、「我前幾天第一次掃描我的會員卡，沒花費太多時間」。

也有網友憤怒表示，「這些人應該被取消會員資格」、「好市多應該把這點納入會員政策，若騷擾員工，會員資格將立即終止」、「如果顧客試圖恐嚇好市多的員工，我認為他們應該被取消會員資格」、「好市多應該取消這些人的會員資格，並禁止他們再次申請會員，為什麼不執行？」

但也有十多年的好市多會員分享經歷，認為掃描會員卡的新措施不太好。他表示自己的會員卡上已有照片，然而掃描之後，卻顯示這張卡屬於一名65歲的老人，員工表示是系統的問題，重新幫他拍照卻沒用，浪費了20分鐘仍然無解，「這很煩人，而且讓我不太想繼續在好市多買東西」。

Reddit 好市多 美國

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