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菲國非洲豬瘟擴散 養豬台商嚴陣以待

中央社／ 馬尼拉27日專電

菲律賓牲畜產業局（BAI）資料顯示，菲律賓受到非洲豬瘟影響的地區有所增加，在菲國養豬的台商嚴陣以待，做好防護措施以防止病毒傳入。

根據牲畜產業局最新資料，截至21日，非洲豬瘟已蔓延到菲國32個省分458座鄉里，高於8日的32省251座鄉里。

疫情最為嚴重的是可塔巴托省（Cotabato）的87座鄉里，隨後是西明多羅省（Occidental Mindoro）的69座鄉里，以及八打雁省（Batangas）的66座鄉里。

若從2019年算起，全菲律賓累計曾受非洲豬瘟影響的鄉里，已達5559座，遍及74省。

菲律賓共有82省，外加由17座城鎮組成的國家首都轄區（NCR），也就是大馬尼拉地區。

菲律賓農業部次長德梅沙（Arnel de Mesa）日前向菲國媒體表示，目前的非洲豬瘟病例仍是2019年疫情的同一波，非洲豬瘟已在菲國存在將近5年。

他表示，雖然受影響範圍擴大，但豬農及民眾無需恐慌，局勢仍在控制中。

由於非洲豬瘟病毒流傳，一些菲國豬農見到飼養的豬隻出現疲態或食欲不振等癥兆時，便急於將豬隻脫手宰殺。

上週，農業部就在大馬尼拉地區的奎松市（QuezonCity）截獲一輛運送30頭豬的卡車，經檢驗發現已感染非洲豬瘟。

為排除民眾的憂慮，一批豬農日前在電視機鏡頭前食用烤乳豬，強調非洲豬瘟病毒不會傳染給人類。

菲律賓政府已開始在養豬場為豬隻注射疫苗，同時也祭出補償措施，鼓勵豬農交出受感染豬隻進行人道處理。

目前旅菲台商經營的養豬場未傳感染案例，但為防止非洲豬瘟病毒傳入，已作足預防措施。

在巴丹省（Bataan）經營現代化種豬及肉豬場的台商呂秀男向中央社表示，他的豬場做了嚴密的隔離措施，出入的車輛及員工都必須先消毒，豬的飲水由專用水管供應，非工作人員不得靠近豬舍，包括他在內。

病毒 菲律賓 非洲豬瘟

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