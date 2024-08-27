巴黎帕運／地鐵逾300站 僅不到1成供無障礙設施

帕拉林匹克運動會（Paralympic Games）即將在法國巴黎登場，然而地方運輸網絡負責人今天坦言，巴黎地鐵系統幾乎做不到「殘障友善」，300多個車站僅29站提供無障礙設施。

法新社報導，帕運這個月28日揭開序幕，9月8日閉幕。然而主辦盛會的巴黎地鐵欠缺無障礙設施，是最為人詬病之處。

巴黎地鐵自首線1900年開通以來，已成為歐洲聯盟最繁忙的地鐵系統，16條路線總計超過300個車站，每天載客量達400多萬人次。

然而，僅29個車站設有無障礙設施。

掌管當地運輸網絡、同時也是大巴黎區（Ile-de-France）議會主席的波克瑞斯（Valerie Pecresse）表示，殘障便利性依舊是巴黎歷史悠久地鐵路線的弱點，有必要做出最大努力來解決問題。

她說，儘管巴黎市中心所有公車都提供無障礙乘車，但軌道運輸服務這方面，包括地鐵、電車和RER快鐵，只有25%供輪椅進出。

波克瑞斯告訴媒體說，其實大部分地鐵在可及性上都能進行現代化改造，不過需耗時20年，投資成本在150億至200億歐元之間（約新台幣5338億至7117億元間）。

巴黎在籌備帕運時，已強調了法國首都欠缺無障礙運輸系統。

不過波克瑞斯表示，已替帕運備好解決方案，包括提供100輛小巴接送殘障訪客往返比賽會場，也推出智慧手機應用程式（App）協助他們規劃交通路線。

當局估計，帕運期間單日訪客人數將達30萬，約略是奧運的一半。