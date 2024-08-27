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人瑞分享長壽秘訣不管用？ 科學家揭2關鍵因素：不要盡信

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
示意圖。科學家指出，個人能夠長壽最關鍵的因素就是「基因」與「運氣」。（Photo by SungHsuan Wang on Flickr under C.C. License）
示意圖。科學家指出，個人能夠長壽最關鍵的因素就是「基因」與「運氣」。（Photo by SungHsuan Wang on Flickr under C.C. License）

人瑞提出的長壽秘訣恐怕是一點也不管用！科學家指出，個人能長壽的關鍵因素是「基因」與「運氣」。但專家們也指出，改善飲食、運動或減少汙染對民眾整體平均壽命仍有助益，也是政府需要持續努力的方向，目前學界已開始進行更多有關壽命的研究。

長壽就是因為運氣

CNN》報導，金氏世界紀錄中最老的人、117歲的英國婦女莫雷拉日前去世，她曾告訴金氏世界紀錄說，她能夠活那麼久，大多歸因於「規矩、寧靜、與家人和朋友的良好關係、接觸自然、情緒穩定，遠離有毒性的人」。

衛報》報導，布萊頓大學老化學教授法拉格爾說，目前科學家仍致力於解開百歲長者長壽的秘密，目前主要有兩種理論：首先，有學者認為，這些老人單純就是幸運，跟這些人的生活習慣可能沒有太大的關係。

第二種理論認為，這些人瑞通常有著特定的基因表現，使他們有著更長的壽命。法拉格爾強調，社會常以為這些長者的生活習慣就是長壽之道，但科學理論告訴民眾：「千萬不要輕信人瑞對健康或生活的建議」。

運動、飲食仍重要

他補充說，概括來說，大多數百歲長者都沒有運動習慣，飲食習慣也相當不健康，有些甚至是癮君子。法拉格爾更指出，另外像是心情穩定可以促進身體健康，但因果關係可能倒轉過來，可能是因為民眾本身很健康，所以情緒也較為穩定。

倫敦大學學院基因學教授金斯指出，研究者針對基因完全相同的線蟲進行研究，並試著讓它們都生活於相同環境下，但第一隻線蟲只活了10天就死亡，最後一隻死亡的線蟲存活時間長達30天，所以運氣可能真的才是長壽的關鍵。

但專家們也強調，包括運動、改善飲食與避免汙染環境，還是能夠延長大眾的平均壽命，政府也有責協助民眾做出更健康的選擇。國際老年研究中心執行長辛克萊指出，因為疫苗研發跟水源改善，已大幅延長孩童的壽命，未來20年後學界預計會更聚焦於老年學，研發出能延長壽命的藥物。

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