太平洋海面快速上升 聯合國秘書長向全球呼救

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天就太平洋海平面快速上升在太平洋島國論壇（PacificIslands Forum）向全球發出求救訊號。

法新社報導，古特瑞斯公布的一項研究顯示太平洋海平面的上升速度遠超過全球水準。他表示：「我來到東加王國（Tonga）是因應海平面上升向全球發出求救訊號—拯救我們的海洋。一場全球性災難正讓這個太平洋天堂陷入危機。」

太平洋島嶼人口稀少，重工業鮮見，每年總排放量不到全球排放量的0.02%。

但這個由火山島與低平珊瑚環礁組成的巨大弧形區域孕育著一個熱帶廊道，這個廊道正迅速受到海洋吞沒的威脅。

自1990年代初以來，聯合國世界氣象組織（WorldMeteorological Organization, WMO）一直在監測安裝在太平洋著名海灘上的測潮計。

世界氣象組織發布的一份新報告顯示，過去30年，太平洋部分地區海平面上升了約15公分，全球則是平均升高9.4公分。

世界氣象組織秘書長索羅（Celeste Saulo）表示：「情勢益發明顯，我們扭轉局勢的時間已經不多。」

像是吉里巴斯（Kiribati）與庫克群島（CookIslands）這些地點的海平面上升幅度，相當或略低於全球平均水準；不過其他地點，例如薩摩亞（Samoa）和斐濟（Fiji）的首都，海平面上升幅度卻是接近3倍。

在地勢低窪的太平洋國家吐瓦魯（Tuvalu）土地十分缺有，成群結隊的孩童把國際機場停機坪當成臨時遊樂場。

科學家警告，即使在一些溫和的情況下，吐瓦魯也可能在未來30年內，幾乎完全從地圖上消失。

吐瓦魯內政、氣候變遷暨環境部長塔利亞（MainaTalia）在論壇空檔表示：「這是一場接一場的災難，我們正失去重建能力，無法抵禦另一場氣旋或另一場洪水。」

「對於地勢低窪的島國來說，這是我們的生存問題。」

太平洋島嶼的困境在過去很容易被忽視，因為它們相對孤立且缺乏經濟實力。

但科學家越來越將此區域視為警示指標，這裡出現的問題，象徵地球其他區域可能會面臨的麻煩。

澳洲氣候研究員摩根（Wes Morgan）表示：「這份新報告證實了太平洋領袖多年來的說法。」

「氣候變遷是他們面臨的首要安全威脅。太平洋國家正為生存而戰，減少氣候污染是他們未來的關鍵。」