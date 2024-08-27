蘇丹豪雨成災大壩潰決 今年至少釀132死
蘇丹衛生部今天表示，國內今年遭受大雨與洪水襲擊，迄今至少有132人喪生。
蘇丹自上個月以來經歷強烈雨季，間歇性山洪多出現在北部和東部地區。
衛生部聲明指出：「有10州受到影響，受災戶增至3萬1666戶、受災個人增至12萬9650人…累計達132人死亡。」
儘管蘇丹每年都會發生洪災，但預計今年的衝擊更加嚴重。蘇丹敵對將領之間衝突逾16個月，導致數百萬無家可歸的民眾逃進洪災地區。
根據衛生部資料，豪雨之下，約有1萬2420間房屋全倒，另有1萬1472間半倒，多數災損位於蘇丹北部州和尼羅州。
紅海港市蘇丹港（Port Sudan）以北的阿爾巴特地區（Arbaat）24日在豪雨襲擊下淹水，導致阿爾巴特大壩潰決、一些村落整個被沖走。
喀土穆戰爭爆發後，官府已搬到蘇丹港；而水庫是此地重要的水源。
協助救援的當地志工告訴法新社：「發現有13人死亡，其中包括婦女和兒童，失蹤的210人仍在搜尋中。」
他們報告說，洪水整個沖走20座村莊、另外損毀了50座村莊。一年當中此時降雨並不常見，通常是在11月和3月降雨。
蘇丹當局和聯合國的通報指出，豪雨期間霍亂病例激增。
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