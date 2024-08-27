不滿金錢問題挨罵…20歲男持刀狂刺多下兼勒頸弒母 5歲弟驚揭命案

馬來西亞發生弒母命案。1名20歲青年因金錢問題而經常被母親責罵，繼而引起不滿，趁母親在家中煮飯時，用利刀猛刺對方，甚至勒向對方，造成當場身亡。青年事後沒有逃走，反而繼續留在家中，其5歲胞弟放學回家，驚見母親浴血斃命，大驚通知鄰居報警，警方到場拘捕逆子，正循謀殺方向調查。

涉事家庭住在雪州莎阿南25區一間雙層式排屋，40歲緬甸籍女死者和丈夫育有2名兒子，分別爲20歲和5歲，丈夫案發時在外工作，長子精神正常，同有工作。據了解，母親經常因金錢問題而責罵長子，懷疑有人深感不滿動了殺機。

莎亞南警區主任莫哈末伊峇助理總監交代案情指，警方當日下午約5時49分接到死者1名女鄰居的通知，指死者幼子放學回家揭發住所有命案，於是派員到場調查，相信女死者下午約4時30分在家中煮飯時，遭人持刀猛刺和勒住，身體有多道刀傷。根據初步驗屍報告，死因是被勒死及腹部遭到刺傷。

警方晚上約7時30分，在現場逮捕死者長子，檢獲利刀兇器，相信疑兇不滿因錢財問題而經常被母親責罵，最終釀成弒母悲劇。

莫哈末伊峇指出，疑兇被警方延扣7日，以便進行進一步調查，警方引用刑事法典第302（謀殺）條文跟進。

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文章授權轉載自《香港01》