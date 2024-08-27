快訊

麥克風問題喬不攏！賀錦麗想改辯論規則 嗆川普「別躲靜音鈕後面」

超過十年的夾縫求生：土耳其為何解決不了敘利亞難民？

政治獻金申報涉假帳？蔡壁如：請教會計師以車馬費申報 惡意造謠將提告

巴西逾半以上國土 面臨44年來最嚴重乾旱

中央社／ 聖保羅26日專電
巴西一半以上地區面臨44年來最嚴重乾旱。圖／美聯社
巴西一半以上地區面臨44年來最嚴重乾旱。圖／美聯社

根據巴西國家自然災害監測中心調查，巴西一半以上地區面臨44年來最嚴重乾旱，山火煙霧危害城市居民健康，河流乾涸，動物因缺水死亡，水庫水位低下，威脅水力發電系統。

國家自然災害監測中心（Cemaden）調查顯示，今年5月至8月，巴西27個聯邦單位中，巴西利亞聯邦特區和16州超過3800個城市面臨自1980年以來最嚴重乾旱；包括聖保羅在內的東南部1668個城市中，有1666個城市處於乾旱狀態。

隨著氣溫升高，降雨不足影響巴西各地河流，導致大多數流域處於乾旱狀態，長期乾旱不僅使水比以前消失得更快，尤其是在北部地區，而且使河流難以恢復和生存，不僅影響當地社區，也影響國家經濟，例如瑪瑙斯自由貿易區（Zona Franca de Manaus）即因缺水提高生產成本，影響全國分銷產品價格。

國家自然災害監測中心乾旱專家古尼雅（Ana PaulaCunha）表示，乾旱持續時間越長，造成的影響越大，也越難恢復，需要高於平均的降雨週期來幫助緩解這種情況。

乾旱導致植被乾枯，更容易發生火災。今年受乾旱影響，火災季比預期來得更早，而且比以往更嚴重，讓專家感到擔憂。一般來說，火災發生在乾旱期高峰的9月。

根據巴西國家太空研究所（Inpe）的數據，今年巴西的火災率是14年來最高，除了乾旱外，還有人為因素。

截至7月，中西部大沼澤（Pantanal）被大火燒毀面積已達80萬公頃；亞馬遜法定地區（AmazoniaLegal）發生19年來最多火災次數。上週，亞馬遜地區火災產生的煙霧蔓延至10多個州，甚至抵達巴西南部。

過去2天，聖保羅州許多城市因山火煙霧處於戒備狀態。據州政府稱，這波大火摧毀了2萬多公頃土地，迫使800多人離開家園。

此外，橫跨米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）、戈亞斯州（Goiás）、馬托格羅索州（Mato Grosso）和多干定州（Tocantins）的塞拉多（Cerrado）生物群落也發生火災。根據Inpe調查，8月迄今的情況比去年更糟糕，火災數量從3900起增加到5500起。

巴西 火災 高溫

延伸閱讀

巴西聖保羅州野火肆虐 45座城市進入緊急狀態

全球即溶咖啡熱 羅布斯塔咖啡豆價格創半世紀高點

巴西野火肆虐 甘蔗田焚毀足球賽事取消

桃園龍潭別墅大火他們用這方法阻濃煙 一家6人逃生獲救

相關新聞

不滿金錢問題挨罵…20歲男持刀狂刺多下兼勒頸弒母 5歲弟驚揭命案

馬來西亞發生弒母命案。

巴西逾半以上國土 面臨44年來最嚴重乾旱

根據巴西國家自然災害監測中心調查，巴西一半以上地區面臨44年來最嚴重乾旱，山火煙霧危害城市居民健康，河流乾涸，動物因缺水...

真實人生／槍決妻兒！律師世家第四代 轟動全美墜魔錄

美國南卡羅來納州律師世家第四代繼承人、現年56歲的默鐸（Alex Murdaugh），在2021年行刑式槍殺妻兒，2023年遭判2項無期徒刑，成為轟動全美的「世紀審判」。默鐸至今不認罪，但案發後逐步為人所知的多起家族舊案、案外案，包括酒駕撞船、加工自殺騙保險理賠金、殘忍謀殺、數百萬美元詐騙等，讓人得見法律家族雄霸地方卻為非作歹之事，這是美國社會鮮為人知的現象。默鐸的真實人生，很難不讓人覺得這就是一種沉淪與墮落。 ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

澳洲新法 保障員工私人生活

澳洲26日起實施一項新規定，要阻止工作電郵、訊息與來電妨礙到員工個人生活。在多數情況下，員工在下班時間若拒絕讀取或回應來...

日均61則！馬斯克今年來X推文量猛增 尤其是政治文

馬斯克今年來在社群媒體的活動大幅增加，而且他顯然發了更多政治性的推文。這位科技鉅子的推文量已達到1.3萬則，平均一天61...

炸魚薯條五年來價格上漲50% 在英國外帶餐點中漲幅居冠

炸魚薯條是英國家庭的最愛，但根據最新數據，在一些最受歡迎的英國外帶餐點中，這道炸物美食的價格在過去五年的漲幅最大。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。