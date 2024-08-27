巴西逾半以上國土 面臨44年來最嚴重乾旱

根據巴西國家自然災害監測中心調查，巴西一半以上地區面臨44年來最嚴重乾旱，山火煙霧危害城市居民健康，河流乾涸，動物因缺水死亡，水庫水位低下，威脅水力發電系統。

國家自然災害監測中心（Cemaden）調查顯示，今年5月至8月，巴西27個聯邦單位中，巴西利亞聯邦特區和16州超過3800個城市面臨自1980年以來最嚴重乾旱；包括聖保羅在內的東南部1668個城市中，有1666個城市處於乾旱狀態。

隨著氣溫升高，降雨不足影響巴西各地河流，導致大多數流域處於乾旱狀態，長期乾旱不僅使水比以前消失得更快，尤其是在北部地區，而且使河流難以恢復和生存，不僅影響當地社區，也影響國家經濟，例如瑪瑙斯自由貿易區（Zona Franca de Manaus）即因缺水提高生產成本，影響全國分銷產品價格。

國家自然災害監測中心乾旱專家古尼雅（Ana PaulaCunha）表示，乾旱持續時間越長，造成的影響越大，也越難恢復，需要高於平均的降雨週期來幫助緩解這種情況。

乾旱導致植被乾枯，更容易發生火災。今年受乾旱影響，火災季比預期來得更早，而且比以往更嚴重，讓專家感到擔憂。一般來說，火災發生在乾旱期高峰的9月。

根據巴西國家太空研究所（Inpe）的數據，今年巴西的火災率是14年來最高，除了乾旱外，還有人為因素。

截至7月，中西部大沼澤（Pantanal）被大火燒毀面積已達80萬公頃；亞馬遜法定地區（AmazoniaLegal）發生19年來最多火災次數。上週，亞馬遜地區火災產生的煙霧蔓延至10多個州，甚至抵達巴西南部。

過去2天，聖保羅州許多城市因山火煙霧處於戒備狀態。據州政府稱，這波大火摧毀了2萬多公頃土地，迫使800多人離開家園。

此外，橫跨米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）、戈亞斯州（Goiás）、馬托格羅索州（Mato Grosso）和多干定州（Tocantins）的塞拉多（Cerrado）生物群落也發生火災。根據Inpe調查，8月迄今的情況比去年更糟糕，火災數量從3900起增加到5500起。