台灣藝術家黃博志英國將辦個展 思索亞洲成衣產業

台灣藝術家黃博志10月將應邀首度在英國舉行個展，從個人家族經驗以及貿易活動、人口遷徙和紡織品的「流動性」出發，思索成衣產業與東亞社會、政治的千絲萬縷連結。

黃博志曾入圍HUGO BOSS亞洲藝術獎，並於2016年獲頒英國保誠集團（Prudential）亞洲當代藝術獎（Eye Awards）裝置藝術類首獎。旨在引介國際創新藝術家的倫敦海沃德藝廊（Hayward Gallery）展示空間「HENI計畫空間」（HENI Project Space）邀請黃博志舉行個展，所策劃的「黃博志：物流Waves」（Huang Po-Chih: Waves）自10月9日起展出，持續至明年1月5日。

這是海沃德藝廊與台灣RC文化藝術基金會合作的HENI Project Space系列第2檔展覽，受文化部駐英國代表處文化組支持。這也是黃博志在英國的第一次個展。

海沃德藝廊資深策展人馬容元（Yung Ma）說，黃博志對東亞成衣業歷史起伏的反思充滿人性關懷與同理心；黃博志為被忽視的個體發聲，並呈現加速推動工業和市場全球化的暗流。

「黃博志：物流Waves」將展出黃博志持續進行的創作計畫「生產線」、「藍色大象」，以及全新的委託製作，暫定共15組作品。

黃博志透過文字、動態影像、平面攝影和裝置講述7位亞洲成衣產業工人的故事，包括藝術家在台灣的母親、來自中國深圳的吳姨、吳姨的兒子濤、韓國首爾鐘路區內小型成衣加工店鋪的金太太、投身反迫遷運動的香港何先生，以及紙樣師張師傅、樣品師傅杏姐。

這些跨越不同地域和時間的故事既相似又有差異，如洋流般循環、重複，隨時代轉變而輾轉出現在不同地點。藉由多樣媒材，故事被串聯起來，呈現個人生命和勞動史的共感經驗，以及個人如何以帶著幽默、富想像力的方式轉化自身為求生的「物」，例如鳥、大象、植物、不知名的藍色生物，以獨特視角看世界。

「黃博志：物流Waves」中全新的委託製作作品以香港布料小販市場攤主何先生的生命故事為主題，交織真實與虛構元素。

何先生曾是追求「香港夢」的中國非法移民；受港府的城市發展計畫影響，他的攤位所在市場訂於2023年搬遷。身為該市場少數僅存攤主之一，何先生發起反迫遷運動，引起各界再度思考小販合法性、基層民眾生活空間等議題。而在布料市場搬遷至新址後，何先生再度織起「香港夢」，也成為黃博志的創作新篇章。

文化部駐英國代表處文化組表示，支持中、壯年藝術家參與國際重要展覽是文化部既定的國際交流策略；海沃德藝廊是英國視覺藝術發展重要場域，過往曾展出台灣藝術家袁廣鳴、賴志盛的作品，並自去年起陸續引介更多台灣藝術家。

文化組指出，海沃德藝廊去年4月與文化組合作，委託藝術家林明弘為館內公共空間創作裝置作品Macule；同年6月則邀請台灣原民藝術家武玉玲（Aluaiy Kaumakan）參與特展。今年藝廊委託黃博志創作並舉辦個展，再度提升台灣當代藝術的國際能見度。