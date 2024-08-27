澳洲新法 保障員工私人生活

澳洲26日起實施一項新規定，要阻止工作電郵、訊息與來電妨礙到員工個人生活。在多數情況下，員工在下班時間若拒絕讀取或回應來自雇主的聯繫，不能遭到懲罰。

路透報導，支持者表示，這項法律賦予勞工信心可抗拒工作電郵、訊息和來電影響到私人生活。在新冠疫情攪亂居家與辦公的分水嶺後，上述趨勢已加速成形。

澳洲斯文本科技大學副教授霍普金斯表示：「在我們擁有數位科技前，是沒有這樣被侵害的，人們在下班後回到家都不會被聯繫，直到隔天上工。現在，工作時間外、甚至是假期間，電郵、簡訊、電話成了常態，全球皆然。」

根據智庫澳洲研究所去年調查，澳洲民眾在2023年未支薪加班平均281個小時，這些勞動換算成貨幣的價值估計達到1,300億澳幣（880億美元）。

最新的調整讓澳洲加入大約20多個國家行列，擁有類似的工作聯繫不可打擾私人生活的法律。法國在2017年成為率先實施這類法律的國家，隔年對病蟲害防治企業能多潔（Rentokil Initial）罰款6萬歐元（6.67萬美元），原因是該公司要求員工永遠保持手機開機。

不過，在應付緊急狀況，以及不規則工作時段的職業領域，最新規定還是允許雇主能夠聯繫員工，後者只能在合理的情況下拒絕。

若企業不遵守，當局有權利發布禁制令，如果不遵從，對單一員工的相關罰款可高達1.9萬澳幣，對單一公司的罰款可達9.4萬澳幣。