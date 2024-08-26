日均61則！馬斯克今年來X推文量猛增 尤其是政治文

馬斯克今年來在社群媒體的活動大幅增加，而且他顯然發了更多政治性的推文。這位科技鉅子的推文量已達到1.3萬則，平均一天61則，遠高於2019年每日僅9則。

道瓊社報導，截至7月底，馬斯克今年推文量已幾乎堪比去年全年的總量，而他7月為前總統川普的競選活動背書，是他提高政治參與的明確跡象。

在分析了馬斯克2019年到今年7月底之間的近4.2萬則推文，他筆下的內容已日益聚焦政治和社會議題，今年他發的政治文互動（包含他的回文）數量，大約是2019年的230倍。

光是今年7月，馬斯克近2,200則推文中，約五分之一是關於他的火箭和電動車公司或產業層面的事。近六成則關於政治、媒體、時事、或文化議題。

自新冠疫情爆發以來，他的推文就帶有愈來愈多的政治色彩。他批評政府強制實施的封鎖措施、並在2022年10月收購推特，都進一步表明了他的政治傾向。