快訊

澤倫斯基回應俄國空襲 克宮大方認就是要打能源基礎設施

日均61則！馬斯克今年來X推文量猛增 尤其是政治文

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
馬斯克今年來在社群媒體的活動大幅增加，而且他顯然發了更多政治性的推文。路透
馬斯克今年來在社群媒體的活動大幅增加，而且他顯然發了更多政治性的推文。路透

馬斯克今年來在社群媒體的活動大幅增加，而且他顯然發了更多政治性的推文。這位科技鉅子的推文量已達到1.3萬則，平均一天61則，遠高於2019年每日僅9則。

道瓊社報導，截至7月底，馬斯克今年推文量已幾乎堪比去年全年的總量，而他7月為前總統川普的競選活動背書，是他提高政治參與的明確跡象。

在分析了馬斯克2019年到今年7月底之間的近4.2萬則推文，他筆下的內容已日益聚焦政治和社會議題，今年他發的政治文互動（包含他的回文）數量，大約是2019年的230倍。

光是今年7月，馬斯克近2,200則推文中，約五分之一是關於他的火箭和電動車公司或產業層面的事。近六成則關於政治、媒體、時事、或文化議題。

自新冠疫情爆發以來，他的推文就帶有愈來愈多的政治色彩。他批評政府強制實施的封鎖措施、並在2022年10月收購推特，都進一步表明了他的政治傾向。

社群媒體 電動 馬斯克

延伸閱讀

馬斯克的X發文愈來愈政治 轉折點在哪裡？

給馬斯克碰軟釘子？川普：他不會有時間在白宮內閣

馬斯克旗下X平台賴帳！緯穎今證實：依法提起訴訟 待法院審判

悔不當初？七家銀行提供融資支持馬斯克買推特 如今「被套牢」

相關新聞

日均61則！馬斯克今年來X推文量猛增 尤其是政治文

馬斯克今年來在社群媒體的活動大幅增加，而且他顯然發了更多政治性的推文。這位科技鉅子的推文量已達到1.3萬則，平均一天61...

炸魚薯條五年來價格上漲50% 在英國外帶餐點中漲幅居冠

炸魚薯條是英國家庭的最愛，但根據最新數據，在一些最受歡迎的英國外帶餐點中，這道炸物美食的價格在過去五年的漲幅最大。

曼谷民眾飲用甲醛濃度過高私釀酒 2死25人住院

泰國曼谷傳出民眾喝了甲醛濃度過高的私釀酒而死亡的事件，截至今天早上，已經有2人死亡，25人住院，警方關閉了18處販賣私釀...

評文安立《冷戰》：資本主義 vs. 共產主義，絕非片面「善惡」對立

對一般台灣讀者而言，談起冷戰通常會有幾個常見的幾個思考盲點：首先，認為冷戰已經是一個超過30年前的歷史名詞，而與當前世界格局毫無關係；其次，將冷戰的核心議題侷限於美國、蘇聯兩強之間的軍備競賽；第三，在國民政府的反共教育洗腦下，單純地將冷戰化約為所謂「善惡之爭」，最後由美國和資本主義作為「好人」的一方勝出。

美國新疫苗將上市 新冠高風險不要等

最新的新冠疫苗即將上市，但排隊打疫苗的時間可能需要數周，專家建議，現在新冠疫情又出現上升的趨勢，住院率跟死亡率都在上升，高風險...

雪梨又傳街頭砍人 男撞車後行凶4傷 「現場到處是血」

澳洲雪梨南部郊區恩加丹（Engadine）25日上午發生撞車並持刀砍人，造成4人受傷，其中包括1名員警，這是澳洲最大城市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。