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印尼反國會修法餘波盪漾 蘇拉威西大學生封路抗議

中央社／ 雅加達26日專電

印尼自22日起爆發多場反國會修法示威，並從爪哇島逐漸蔓延至南蘇拉威西省。省府錫江市今天有數名大學生焚燒輪胎、破壞交通號誌並封鎖道路，以抗議國會修法。警方晚間強制驅離，雙方發生衝突。

印尼南蘇拉威西省（South Sulawesi）首府錫江市（Makassar）一群大學生今天下午開始在街道焚燒輪胎，並封鎖一條車道，以抗議國會日前試圖透過修法，推翻憲法法院裁決。

「羅盤報」（Tempo）報導，這群大學生由當地多所公私立大學和青年組織組成，抗議過程中，有學生說：「學生萬歲，不要害怕佐科威政權。」

印尼自22日開始，全國各地陸續爆發大規模示威，以抗議國會企圖透過修訂地方選舉法，推翻憲法先前的裁決，以利總統佐科威（Joko Widodo）的小兒子卡桑（Kaesang Pangarep）投入11月地方選舉。

示威抗議從雅加達蔓延至日惹、三寶瓏到萬隆等城市，主要集中在22日至23日。

錫江市的大學生今天的抗議行動直至晚間仍持續，有學生向警方投擲石塊，警方則向示威學生發射催淚瓦斯以驅離群眾，雙方爆發衝突。

報導指出，有一輛公共小巴遭燒毀，截至深夜學生才逐漸離開。

修法 印尼 大學生

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