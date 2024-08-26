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蘇丹東部豪雨釀水壩崩塌 至少4死、逾百人失蹤

中央社／ 開羅25日綜合外電報導

東非國家蘇丹衛生部今天晚間表示，位於東部紅海州的阿爾巴特水壩在豪雨過後崩塌，導致洪水灌入附近住宅，至少造成4人死亡。當地媒體報導，另有百餘人下落不明。

美聯社報導，根據蘇丹媒體，阿爾巴特（Arbaat）水壩是在豪雨過後於24日晚間崩塌。衛生部的聲明並未提供失蹤人數估計，僅稱已部署資源至災區協助受困民眾。

蘇丹新聞網站Al-Tagheer報導，地方官員估計，至少有60人喪生。紅海州（Red Sea State）水資源部門主管塔赫（Amr Eissa Taher）表示，受損範圍廣大。

蘇丹新聞媒體Medameek引述空軍說法報導，有100多人下落不明，還有許多村民爬到山丘上，以躲避持續升高的水位。

由於當地手機通訊中斷，收集資訊變得更加困難。

阿爾巴特水壩位於濱海城市蘇丹港（Port Sudan）以北40公里處，許多蘇丹高官都在蘇丹港躲避內戰。蘇丹軍方和準軍事團體「快速支援部隊」（RapidSupport Forces）自2023年4月起爆發激烈衝突。

這場內戰對於蘇丹民生建設和原本就體質不佳的醫療衛生體系造成重大破壞，並已導致數千人喪命，許多人面臨饑荒。

外交官和援助團體表示，蘇丹正身陷全球最嚴重的人道危機。最近當地又因淹水和衛生條件不佳而爆發霍亂疫情，至少已有20多人死亡。

多人 蘇丹

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