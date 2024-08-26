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日籍台裔獨派作家黃文雄逝世 享壽85歲

中央社／ 東京26日專電

日籍台裔獨派作家黃文雄據知已經於7月逝世，享壽85歲。他曾擔任台灣獨立建國聯盟日本本部委員長，著有「中國的沒落」、「締造台灣的日本人」、「台灣國家的條件」、「狗牛－中國沙豬、日本狗、台灣牛」等數百本著作。

台灣獨立建國聯盟主席陳重光今天晚間於臉書發文哀悼黃文雄。他說，「台獨聯盟日本本部同志黃文雄，其家人說他7月逝世，已火化完成，但並未通知任何人」。

他表示，「黃文雄是我在日本的同學，我們曾經一起在早稻田大學經營台灣的同學會『台灣稻門會』，他更是我在台獨聯盟的前輩，他出版超過100本以上的書批評中國，近年長期臥病！安息吧，老友，老戰友，老同學」。

黃文雄於1938年出生於高雄市岡山，小學接受日本教育，1964年赴日本留學，1969年畢業於早稻田大學商學部，1971年取得明治大學西洋經濟史學碩士學位。

黃文雄於1964年加入台灣青年會，1965年開始參與學生運動。1966年，台灣學生聯誼會創辦「台生報」，黃文雄擔任第一屆主編，之後先後擔任日本同鄉會會長、台灣獨立建國聯盟日本本部委員長，並曾任拓殖大學日本文化研究所客座教授。他著有數百本日文著作，許多被翻譯為中文。

黃文雄積極肯定日本對台灣和韓國的殖民統治，也肯定日本的治安，認為不只因為日本警察優秀，還因為日本人的守法精神，以及遵守道德的文化素質高度。他曾提到，即使有住在美國的友人邀請他去美國生活，他也認為留在日本最好，他不喜歡離開日本，即使出國也會在1週內回到日本。

黃文雄也曾提過，「今日香港、明日台灣、後天沖繩」的主張，意思是「在香港之後，中國將侵略台灣，之後便是日本沖繩」。

台獨 日本

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